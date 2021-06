Le premier ministre Jean Castex, ici à l'Assemblée nationale. — Jacques Witt/SIPA

« La situation sanitaire s’améliore plus vite que nous l’avions espéré », s’est félicité Jean Castex à la sortie du Conseil des ministres. « Compte tenu de ces résultats, il est normal que nous ajustions certaines mesures », a-t-il. Sans faire durer plus longtemps le suspens, il a annoncé la levée de l’obligation du port du masque en extérieur, « dès demain », jeudi. Le Premier ministre a cependant précisé que les Français devraient continuer de le porter « dans les lieux bondés, dans les files d’attente ou les marchés ».

Seconde annonce de taille, huit mois après le début du couvre-feu en France, celui-ci va enfin être levé. « Le couvre-feu à 23 heures, qui devait s’appliquer jusqu’au 30 juin, cessera de s’appliquer à compter de dimanche, soit 10 jours avant la date prévue », a-t-il déclaré. Le couvre-feu était en vigueur depuis le mois d’octobre. Les mesures restrictives de jauges restent toutefois en vigueur pour les concerts et les évènements sportifs.

L’objectif de 35 millions de vaccinés deux doses en août

Le Premier ministre a ainsi indiqué que « nous n’avions pas connu un taux de circulation aussi bas depuis août dernier », que le nombre de contaminations journalières étaient passées sous le seuil de 5.000, qu’aucun département ne présentait à ce jour « de dynamique inquiétante » et enfin que la pression sur les services hospitaliers avait fortement baissé avec moins de 2.000 personnes hospitalisées en service de soin critique.

« Ces évolutions positives sont à mettre sur le compte de la mobilisation des Français et la campagne de vaccination. Plus de 30 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin avant l’échéance du 15 juin fixée avec Olivier Véran », a-t-il par ailleurs détaillé, en précisant un nouvel objectif : 35 millions de Français vaccinés avec deux doses d’ici fin août.

« Trop tôt »

Plusieurs voix s’étaient élevées pour demander d’avancer la levée du couvre-feu prévue en principe le 30 juin, l’un des thèmes abordés ce mercredi matin en Conseil de défense sanitaire, selon une source gouvernementale. Au lendemain du match de l’Euro France-Allemagne qui a vu la victoire des Bleus et des milliers de supporteurs se masser dans les rues et sur les terrasses à Paris, parfois sans masque, le patron des députés LREM Christophe Castaner a estimé ce mercredi que le « match » contre le Covid, pour enlever le masque à l’extérieur, n’était encore « pas gagné », l’opposition appelant elle aussi à la prudence et à des règles claires.

Dans l’opposition, le porte-parole du PS Luc Carvounas a mis en garde sur Public Sénat contre une fin de l’obligation du masque en extérieur « à compter du 1er juillet » préparée selon lui par le gouvernement : ce serait « trop tôt », et ça ne pourra être possible selon lui que « quand on aura suffisamment de Françaises et de Français vaccinés », a-t-il estimé. Le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé mardi à la « vigilance collective » face au variant Delta.