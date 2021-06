Edouard Philippe décoré par Emmanuel Macron au cours d’une cérémonie « chaleureuse » et politique (Archives) — GUILLAUME SOUVANT/SIPA

Edouard Philippe a été élevé mardi à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur par Emmanuel Macron, une tradition mais aussi un geste politique un an après le départ de l’ancien Premier ministre. Cette remise de décoration, organisée à la mi-journée à l’Elysée, a réuni une quarantaine d’invités, selon plusieurs participants.

« Familiale et simple », elle « s’est déroulée dans une ambiance de complicité » en présence de l’épouse, des trois enfants et de la mère d’Edouard Philippe, a ainsi expliqué un invité à l’AFP.

La « souple rigueur » d’Edouard Philippe saluée

Quasiment un an après avoir quitté Matignon, Edouard Philippe a entendu Emmanuel Macron chanter ses louanges, le remerciant de « sa fidélité et sa loyauté », vantant « son amour de la nuance » mais aussi, dans un curieux oxymore, « sa souple rigueur ».

« Le président a souligné qu’Edouard était un amoureux de l’Etat » et que « cet amoureux de l’Etat aura de nouveau à servir l’Etat », a raconté le même invité. La cérémonie d’une heure s’est ensuite poursuivie en plus petit comité autour d’un déjeuner, réunissant Emmanuel Macron, son épouse et la famille d’Edouard Philippe.

Plusieurs fois repoussée en raison de l’épidémie, cette cérémonie était aussi attendue pour afficher les bonnes relations entre les deux hommes à quelques jours du premier tour des élections régionales.

Juppé, Darmanin ou encore Véran présents

Se définissant à la fois comme « libre et loyal », Edouard Philippe, dont la cote de popularité est toujours à son zénith, entretient activement son réseau.

A ce titre, la liste des invités n’est pas anodine, mêlant des amitiés politiques historiques (l’ancien Premier ministre Alain Juppé, l’eurodéputé Gilles Boyer, les actuels membres du gouvernement Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, le député Thierry Solère…), des maires dont il est proche, comme celui de Valenciennes (Laurent Degallaix), Toulon (Hubert Falco), Angers (Christophe Béchu) et Trèbes (Eric Menassi), mais aussi des rencontres plus récentes, comme les ministres Olivier Dussopt, Olivier Véran, Marc Fesneau, le président de l’Assemblée Richard Ferrand ou l’ancienne porte-parole Sibeth Ndiaye.

Depuis 2008, les anciens Premier ministres sont automatiquement élevés au rang de grand officier de la Légion d’honneur s’ils ont passé plus de deux ans à Matignon. Edouard Philippe y est resté un peu plus de trois ans, du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, évincé par le chef de l’Etat qui l’a remplacé par Jean Castex.