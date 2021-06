SONDAGE Cette progression chez les fonctionnaires est surtout visible chez les cadres et les employés

Marine Le Pen le 9 mars 2021 à Paris. — Jacques Witt/SIPA

Même si cette progression est moins marquée que dans le privé, les intentions de vote des fonctionnaires en faveur de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2022 sont en hausse par rapport à 2017, même si cette progression est moins marquée que dans le privé, selon une note du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)*.

Le politologue Luc Rouban a observé « une poussée électorale en faveur de Marine Le Pen et du RN » pour la fonction publique qui est surtout marquante « chez les cadres (de 12 % à 18 % au premier tour) et chez les employés (de 27 % à 32 %) », en comparant des données récoltées en avril dernier aux votes de 2017.

Emmanuel Macron en progression chez les policiers et militaires

Les intentions de vote des policiers et militaires pour la présidente du RN sont quasi stables, à un niveau élevé (44 %, contre 45 % en 2017).

La progression du Rassemblement national est cependant moins nette dans le public que dans le secteur privé, notamment chez les indépendants (de 15 % à 22 %) et les salariés (de 20 % à 28 %). Emmanuel Macron, lui, recule chez les fonctionnaires (de 27 % à 22 %), surtout chez les enseignants (de 33 % à 21 %) et les cadres (de 34 % à 29 %), alors qu’il progresse chez policiers et militaires (de 15 % à 20 %).

La gauche paie sa division

Le recul des intentions de vote à droite des fonctionnaires est également marqué (de 26 % à 20 %), a fortiori dans l’encadrement (de 34 % à 24 %). L’étude relève en outre qu’une « demande globale en faveur de la gauche et de l’écologie politique a considérablement augmenté » chez tous les électeurs, surtout chez les fonctionnaires. Mais cette volonté se heurte à « une offre éclatée entre de multiples candidats ».

Au premier tour, sur l’ensemble des fonctionnaires, Marine Le Pen est pointée à égalité des intentions de vote avec Emmanuel Macron (22 %), suivis de la droite (20 %) incarnée principalement par Xavier Bertrand (16 %), tandis que la gauche (35 %) est éclatée entre de nombreux candidats déclarés ou potentiels (Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel).

*Cette étude, qui s’appuie sur les résultats d’une vague de l’enquête électorale Cevipof/Ipsos/Le Monde/Fondation Jean Jaurès réalisée du 9 au 15 avril, a comparé les réponses de 787 indépendants, de 5.201 salariés du privé et de 2.445 agents des trois fonctions publiques. Parmi ces fonctionnaires, l’enquête a porté sur 350 cadres, 561 membres des professions intermédiaires et 743 employés, tout en isolant 158 policiers ou militaires et 647 enseignants.