Dans un bureau de vote (illustration) — KONRAD K./SIPA

A trois semaines des élections régionales, pas facile d’y voir clair dans les Pays-de-la-Loire tant le jeu est ouvert. Mardi, la liste écologiste menée par Matthieu Orphelin a présenté les résultats d’un sondage qu’elle a commandé à Opinion Way. Cette enquête d’opinion montre que « l’écologie et la gauche peuvent gagner en Pays-de-la-Loire », se félicite le camp Orphelin. Avec des scores respectifs de 17 % et 14 % au premier tour, les Verts et le PS, qui travaillent à une alliance pour le second tour, remporteraient la région avec 32 % des suffrages, selon leurs calculs, avec des reports de voix très incertains.

Au premier tour, la présidente sortante (LR) Christelle Morançais figurerait en tête avec 26 % des intentions de vote. A égalité avec les écologistes, la liste LREM, emmenée par François de Rugy, totaliserait 17 %. Le sondage n’aborde pas la possibilité d’une alliance entre ces deux adversaires ni comment se comporteront les électeurs après le premier tour…

Il nous apprend par contre qu’une poussée du Rassemblement national n’est pas exclue : au premier tour, le candidat Hervé Juvin se placerait en deuxième position, avec 21 % des intentions de vote. C’est cinq points de plus qu’un premier sondage, publié en janvier.