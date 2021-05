Emmanuel Macron n'a pas posté ce tweet. — Capture d'écran Twitter

L’agence européenne des médicaments a donné le 28 mai son feu vert pour la vaccination des 12-15 ans contre le Covid-19 avec le vaccin de Pfizer/BioNTech. Est-ce la raison pour laquelle un faux tweet attribué à Emmanuel Macron est devenu populaire sur les réseaux sociaux ce lundi ?

Le président de la république aurait indiqué « réfléchir en coordination avec l’UE à étendre l’obligation vaccinale pour la covid dès la rentrée de septembre ». Ainsi, « tous les enfants scolarisés seront vaccinés dans les écoles, collèges et lycées ». Le message se conclut avec le hashtag « Protégeons nos enfants ».

FAKE OFF

Ce message aurait été posté le 27 mai, mais il n’y en a aucune trace sur le fil Twitter du chef de l’Etat. En se rendant sur la page en cache du compte du président, qui garde une trace des messages supprimés, le tweet n’apparaît pas. Un tel message n’a pas non plus été sauvegardé. L’Elysée confirme également à 20 Minutes que le tweet est un faux.

D’autres éléments remettent en cause l’authenticité du message. Le 27 mai, Emmanuel Macron était en déplacement au Rwanda et ses tweets du jour portent sur cette visite. De plus, le message comporte des fautes d’orthographe et de syntaxe.

Si l’agence européenne des médicaments a approuvé la vaccination des 12-15 ans avec le vaccin de Pfizer/BioNTech, en France, la Haute autorité de santé n’a pas encore approuvé cette extension de la vaccination.