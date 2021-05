REGIONALES Un sondage publié ce mercredi laisse présager un duel serré entre le candidat RN aux régionales en Paca Thierry Mariani et le président LR sortant Renaud Muselier

L'hémicycle du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur en 2015. (archives) — BORIS HORVAT / AFP

Un duel qui s’annonce extrêmement serré. Selon un sondage ​publié ce mercredi sur les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le candidat RN Thierry Mariani et le président sortant (LR) Renaud Muselier seraient au coude à coude avec 50 % d’intentions de vote en cas de duel au second tour.

En cas de maintien de la liste d’union à gauche au second tour, Thierry Mariani arriverait largement en tête avec 45 % d’intentions de vote, devant le président de région sortant, Renaud Muselier (37 %) et la liste du Rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félizia (18 %), selon ce sondage Elabe réalisé pour BFMTV.

Le RN en tête au premier tour

Au premier tour, le parti de Marine Le Pen finirait également en tête (43 %), loin devant Renaud Muselier qui s’est notamment allié avec des membres de la majorité présidentielle (33 %) ou Jean-Laurent Félizia (12 %).

En 2015, le Front national emmené par Marion Maréchal-Le Pen était arrivé largement en tête au premier tour des élections régionales en Paca, avec 40,6 % des suffrages exprimés, contre 26,5 % pour la liste LR de Christian Estrosi et 16,6 % pour la liste de gauche menée par Christophe Castaner, alors au PS. Le retrait de Christophe Castaner avait permis à Christian Estrosi de l’emporter au second tour, avec 54,8 % des voix.