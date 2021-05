ENQUETE Selon le parquet, l’élu a été interrogé dans enquête pour « abus de confiance, détournement de fonds publics et financement illégal d’une campagne électorale »

Ary Chalus en 2015. — MOREL/SIMAX

A un mois des élections régionales, le coup est dur pour Ary Chalus. Le président de la région Guadeloupe a passé mardi et mercredi plus de 30 heures en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour « abus de confiance, détournement de fonds publics et financement illégal d’une campagne électorale », selon le parquet.

La garde à vue, à partir de mardi matin, s’est faite dans les locaux de la direction zonale de la police judiciaire (DZPJ) aux Abymes, dans la commune de la Grande-Terre. Elle a été levée mercredi vers 19 heures 30, a affirmé le parquet de Basse-Terre, en soulignant que « des investigations vont être poursuivies » pour « affiner ce dossier ».

La justice veut aller vite

La campagne électorale qui intéresse les enquêteurs est celle de l’élection régionale de 2015, d’après le procureur de la République de Basse-Terre, Xavier Sicot. Selon une source proche de l’enquête, outre celle d’Ary Chalus, deux autres gardes à vue concernent le trésorier de l’association Alliance baie-mahaultienne, perquisitionnée le 29 avril, et « un conseiller municipal » de la commune de Baie-Mahault. « Cela fait partie entre autres des fonctions qui sont les leurs », a confirmé à Xavier Sicot, ajoutant que les investigations « vont prendre un peu de temps mais on va faire en sorte que la décision sur ce dossier soit rendue dans les meilleurs délais possibles ».

Elu en 2015 à la tête d’une liste divers gauche, Ary Chalus n’a pas encore officiellement présenté sa liste pour le scrutin de juin. « Je serai candidat, on travaille avec le président de Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable (GUSR) et nos amis », a-t-il toutefois indiqué sur la radio RCI il y a quelques semaines.