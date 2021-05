Fabien Roussel a été officiellement investi candidat du PCF pour la présidentielle de 2022. — Jacques Witt/SIPA

Fabien Roussel a été officiellement investi candidat du PCF à la présidentielle de 2022 par plus de 82 % des adhérents communistes, a annoncé dimanche le parti.

Plus de 30.000 des quelque 43.000 adhérents à jour de leur cotisation ont voté, dont 72,42 % en faveur d’un candidat PCF à la présidentielle, 82,36 % choisissant Fabien Roussel, secrétaire national du parti, pour porter cette candidature.

Candidat « parce que la situation l’exige »

Ce dimanche, le patron du PCF s’est présenté au JT de 13 h de TF1 comme le candidat des jeunes et du « monde du travail ». « Je suis candidat à la présidence de la République parce que la situation l’exige, parce que la France est riche du travail de tous nos compatriotes, toutes celles et ceux qui dans le public et dans le privé, donnent beaucoup et ne sont pas reconnus, méprisés, et précarisés », a défendu le député communiste du Nord.

« Ils exigent plus de leur pays et c’est pour cela que je souhaite avec eux construire un pacte pour le respect, pour l’égalité, pour la justice. Je souhaite être le candidat du monde du travail et, en priorité, pouvoir faire de la jeunesse une grande cause nationale pour construire, écrire avec la jeunesse les mesures qu’ils attendent d’urgence, mais aussi pour l’avenir », a-t-il poursuivi.

Quinze ans après celle de Marie-George Buffet, la candidature de Fabien Roussel est le signe d’une volonté d’affirmation et de résistance au déclin de la part de cette formation historique de la gauche qui avait soutenu les candidatures de Jean-Luc Mélenchon en 2012 puis 2017.

Le secrétaire national du PCF, choisi par les communistes en 2018 sur la promesse qu’ils auraient un candidat à la prochaine présidentielle, avait été investi le 11 avril par la conférence nationale du parti.