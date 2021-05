Le Premier ministre Jean Castex avec le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 15 avril 2021 (illustration). — ISA HARSIN/SIPA

La réforme de la haute administration voulue par Emmanuel Macron, avec notamment la suppression de l’ENA, continue. Le gouvernement s’apprête en effet à supprimer le corps des préfets tout en maintenant la fonction, a-t-on appris samedi auprès de Matignon.

« Le Premier ministre a rencontré jeudi 6 mai en visioconférence l’ensemble du corps préfectoral, pour échanger avec eux sur la réforme en cours de la Haute fonction publique », qui « vise à améliorer la gestion des cadres supérieurs de l’Etat, selon une logique fondée sur les parcours et les compétences, plus que sur l’appartenance à des corps ou à des statuts », a indiqué Matignon, confirmant une information du Monde et d'Acteurs publics.

« Favoriser des parcours plus ouverts et moins cloisonnés »

Ce changement « doit permettre de mieux recruter, former et accompagner les cadres supérieurs de l’Etat dans la diversité de leurs fonctions et métiers. Il n’est donc pas question que cette réforme puisse porter atteinte à la fonction préfectorale, à ses spécificités et à son attractivité », précise l’entourage de Jean Castex. Elle « doit permettre, au travers de la création d’un corps unique des administrateurs de l’Etat, de favoriser des parcours plus ouverts et moins cloisonnés, mieux suivis et régulièrement évalués tout au long de la carrière ».

Mais pour Matignon, il n’est toutefois « pas question d’ignorer la spécificité de certains métiers ». Le métier préfectoral « s’acquiert au travers de l’expérience acquise sur le terrain », reconnaissent les services du Premier ministre. Jean Castex a d’ailleurs « exprimé aux préfets et sous-préfets toute sa confiance ».

Darmanin tente de rassurer les préfets

Mais ces déclarations n’auront pas empêché de provoquer, au cours de la réunion du 6 mai, « incompréhension » et « trouble » chez les préfets et sous-préfets, a rapporté un participant, en relevant que la réforme ne s’appliquerait ni au Conseil d’Etat, ni à la Cour des comptes, ni aux diplomates, au motif que ces corps formaient chacun une filière métier. Problème : les préfets et sous-préfets considèrent eux aussi former une filière métier. Selon ce participant, Jean Castex a toutefois promis que le gouvernement allait essayer de réintégrer la filière métier préfectoral dans la réforme.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a lui aussi tenté samedi soir de rassurer les fonctionnaires dont il a la tutelle. Dans un message sur Facebook, il a réaffirmé que « les sous-préfets et préfets sont la colonne vertébrale de l’Etat dans les territoires. Ils le resteront ». Évoquant de « grands serviteurs de l’État », le ministre a rappelé qu’ils accompagnaient « depuis plus de deux siècles l’Histoire » du pays. « Comment imaginer que le Gouvernement touche à un tel symbole ? C’est évidemment hors de propos », a ajouté le ministre. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire retomber la polémique au sein de la préfectorale.