Dépouillement lors des élections. — M.LIBERT/20 MINUTES

Plusieurs ministres se présentent aux prochaines élections locales dans les Hauts-de-France.

Gérald Darmanin aux départementales et peut-être Dupond-Moretti aux régionales.

Légalement, rien n’empêche un ministre d’exercer un mandat local. Dans les faits, c’est plus compliqué.

Ministres en campagne. Plusieurs membres du gouvernement se présentent aux prochaines élections régionales et départementales dans le Nord et dans les Hauts-de-France, les 20 et 27 juin. Il aura ceux qui vont s’offusquer et ceux qui trouveront cela normal. Mais dans les faits, le peuvent-ils vraiment ?

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé dans les colonnes de nos confrères de La Voix du Nord son intention de se présenter en binôme avec la maire de Tourcoing pour les élections départementales. Le bruit court aussi, depuis ce mercredi, qu’ Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, prendrait la tête de liste LREM pour les régionales dans les Hauts-de-France. Un ministre qui en remplacerait un autre puisque c’est Laurent Pietraszewski, actuel secrétaire d’État chargé des Retraite, qui mène la danse depuis le début.

Ministres candidats, oui. Ministres élus, non

Alors on parle souvent de non-cumul des mandats, mais dans ces trois cas précis, cela ne s’applique pas, du moins légalement. En fait, la loi promulguée en 2014 interdit à un député ou à un sénateur d’exercer un mandat exécutif local, comme maire par exemple. Certes, Gérald Darmanin et Laurent Pietraszewski ont tous deux été députés mais leurs mandats sont clos. Leurs fonctions au gouvernement ne sont, en termes de droit, pas incompatibles avec l’exercice d’un mandat local. Pour autant, un ministre ne peut se présenter à une élection locale comme bon lui semble.

Depuis une vingtaine d’années, les Premiers ministres successifs, à commencer par Lionel Jospin, interdisent aux membres du gouvernement de cumuler les fonctions. Il n’y a pas de loi, mais une « charte de déontologie des membres du Gouvernement » instaurée sous la présidence de François Hollande qui inscrit dans le marbre cette interdiction. « Les membres du gouvernement consacrent tout leur temps à l’exercice de leurs fonctions ministérielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux qu’ils peuvent détenir », est-il écrit.

Pour autant, sous réserve d’obtenir l’accord du chef de l’Etat, les ministres peuvent se présenter à des élections locales et faire campagne. C’est ainsi que Gérald Darmanin a pu être élu maire de Tourcoing en 2020. Et c’est aussi pourquoi il a dû faire un choix et finalement lâcher son siège de maire.