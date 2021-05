Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce dimanche le retrait de la liste LREM au premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, au profit du président LR sortant de la région, Renaud Muselier, dans un entretien au JDD.

Je prends acte de la déclaration du Premier Ministre @JeanCASTEX, et m’en félicite.

La voix du rassemblement contre les extrêmes est celle de la raison, et du bon sens. Avec un seul objectif, une seule obsession : notre région, d’abord, et avant tout ! #notreregiondabord pic.twitter.com/NljVMrbrKl