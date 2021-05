Karima Delli (à gauche) et Martine Aubry, lors d'un rassemblement pour le climat, à Lille le 28 mars 2021 (illustration). — FRANCOIS GREUEZ/SIPA

Martine Aubry est « extrêmement ravie ». La raison de cette joie exprimée samedi ? L’union de la gauche et des écologistes derrière Karima Delli pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. La maire de Lille appelle même à « arrêter de se regarder le nombril » afin de prolonger ce rassemblement au niveau national.

« Ça fait plaisir quand la gauche est réunie », a-t-elle déclaré lors du défilé du 1er-Mai à Lille, où elle s’est affichée notamment aux côtés de Karima Delli, du maire EELV de Grenoble Éric Piolle, candidat à la primaire écologiste pour la présidentielle de 2022 ou encore de Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2017. Martine Aubry en a profité pour plaider pour un « développement économique qui ne soit pas le même qu’avant et un développement écologique (…), avec la justice sociale au cœur de tout ça ».

Un « message aux égos »

PS, PRG, Insoumis, communistes, Génération. s, Génération écologie et Place publique se sont unis dans les Hauts-de-France derrière l’eurodéputée verte Karima Delli, face au président sortant Xavier Bertrand. L’objectif est d’assurer le retour d’une gauche disparue de la région sous pression de l’extrême droite.

Interrogée sur la question d’une union de la gauche au niveau national, l’ancienne première secrétaire du Parti socialiste a souhaité envoyer un « message aux égos ». Selon elle, « l’union nationale sera possible le jour où ces messieurs ne se regarderont pas le nombril et regarderont les gens qui ont besoin d’eux ». Les Français pourront alors « se dire : "On peut vivre autre chose que la remise en cause de l’indemnisation du chômage, la réforme des retraites dans quelques jours, la réforme de l’ISF qui a eu lieu" ».