Le député LR Eric Ciotti à l’Assemblée nationale, le 12 mai 2020 — Eliot Blondet-POOL/SIPA

« Ce qui nous différencie globalement du RN, c’est notre capacité à gouverner », a affirmé le député Les Républicains des Alpes-Maritimes à Valeurs actuelles. Reprise par le compte Twitter de LR - avant d’être supprimée – la phrase d’Eric Ciotti a été très commentée ce vendredi.

« Je ne peux pas croire que LR s’aligne sur le Rassemblement national et sorte du champ républicain », a affirmé le chef des députés LREM Christophe Castaner, interpellant les dirigeants de LR : « Qu’en pensent Christian Jacob ou Damien Abad ? ». « Les masques tombent », a aussi dénoncé le député et porte-parole de LREM Roland Lescure.

« Un ardent partisan de notre identité »

« Ces gens-là n’ont rien appris de l’Histoire : quand on en vient à copier le programme de l’extrême droite, on a et son programme et l’extrême droite au pouvoir », a notamment estimé le député LFI Eric Coquerel. « Ce qui nous différencie globalement de LR, c’est notre capacité à tenir bon sur la République et à ne pas vendre notre âme pour deux sondages », a également ironisé le maire de Grenoble (EELV) Éric Piolle.

Se disant « un ardent partisan de notre identité » qu’il faut « défendre » sans quoi « nous allons disparaître », Eric Ciotti a assuré, toujours à Valeurs actuelles, que « voter Le Pen au premier tour, c’est quasi certainement assurer l’élection de Macron au second ». Ce qui selon lui « veut dire plus d’immigration, plus d’insécurité et plus de communautarisme ».