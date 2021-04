La conseillère régionale de Bretagne Fanny Chappé, ici lors d'un vote en juin 2017. — C. Allain / 20 Minutes

« Je te parle comme je veux ma cocotte ». La phrase n’est pas passée. Mais alors pas du tout. Pas plus que les « oui maîtresse, non maîtresse » utilisés pour s’adresser à celle qui présidait le conseil municipal. Lundi soir, la maire de Paimpol Fanny Chappé (PS) a été prise à partie par son prédécesseur Jean-Yves de Chaisemartin lors du conseil municipal. Blessée, l’élue socialiste des Côtes d’Armor s’en est émue sur ses réseaux sociaux. « On en est encore là en 2021. Être femme maire, c’est aussi vivre cela. Un sexisme qui passerait presque inaperçu ». Un post qui a été largement commenté et a fait l’objet d’un soutien quasi unanime. Plusieurs élues bretonnes ont manifesté leur solidarité, à l’image des conseillères régionales Anne Gallo et Catherine Saint-James, ou la conseillère municipale de Rennes Béatrice Hakni-Robin ou l’adjoint au maire de Brest Yohann Nédélec.

Battu lors du dernier scrutin municipal en 2020, Jean-Yves de Chaisemartin a lui aussi été très bavard en inondant le post Facebook de ses commentaires pour tenter de se justifier. « Se complaire dans le rôle de victime. Le conseil est disponible en vidéo. Vous comprendrez, si vous prenez le temps, à quel point cette complainte est abusive, caricaturale et pathétique. On peut être femme et incompétente. Même si ça ne vous fait pas plaisir ! », répond le vice-président du département des Côtes-d’Armor. Avant d’ajouter. « Il n’y a rien d’insultant dans une réaction ironique et justifiée », estime le conseiller municipal d’opposition, qui juge « justifié » d’appeler une maire « ma cocotte » devant le conseil municipal. « Je vous dis simplement que cocotte, bibiche, mémère, pépette, poupette… sont autant de surnoms familiers qui n’ont rien d’insultant, mais juste le niveau de désobligeance qui s’impose à une personne dénuée de légitimité qui a besoin de se draper dans son indignité pour exister », estime l’élu centriste.

Hier soir lors du conseil municipal de Paimpol, un élu de l’opposition m’interpelle « je te parle comme je veux ma cocotte ( ...) oui maîtresse , non maîtresse ». On en est encore là en 2021. Être femme maire, c’est aussi vivre cela. #sexisme. — Chappé Fanny (@fannychappe) April 27, 2021

Ces commentaires en ont indigné plus d’un. Anne Gallo, qui connaît visiblement très bien le mis en cause critique « des propos déplacés et inacceptables, encore plus dans une enceinte officielle ». « C’est irrespectueux vis-à-vis d’un maire femme ou homme ou d’une personne éloignée de ton proche entourage », estime la conseillère régionale déléguée au tourisme. L’élu centriste a expliqué avoir été « traité de tous les noms » pendant son mandat. « Vous voulez des remarques homophobes ? Il y en a à profusion. Je n’ai jamais joué la victime. J’ai encaissé. J’ai avancé ».

Elu en mars 2008, Jean-Yves de Chaisemartin est resté maire de Paimpol jusqu’en 2020, quand il a été battu de quelques voix par la socialiste Fanny Chappé. Educatrice de jeunes enfants, elle avait été élue au conseil régional de Bretagne en 2017. En 2018, elle s'était présentée en session avec son bébé. « Je n’ai pas envie de choisir entre ma vie personnelle et ma vie d’élue », avait-elle expliqué.