Matthieu Orphelin conduit la liste écologiste pour les régionales 2021 — Jacques Witt/SIPA

Le paysage politique dans les Pays-de-la-Loire se précise. Le chef de file de La France Insoumise (LFI) Matthias Tavel a annoncé jeudi le ralliement de son parti à la liste menée par l’écologiste Matthieu Orphelin (ex-LREM) en vue des prochaines élections régionales de juin. « Nous participons à une coalition avec le pôle écologiste pour mettre toutes les chances de notre côté pour gagner la Région, en créant une dynamique dès le premier tour, a déclaré Matthias Tavel. Ce n’est pas un ralliement, c’est un rassemblement, une coalition citoyenne. »

Matthieu Orphelin, 48 ans, élu député du Maine-et-Loire en 2017 avant de quitter le groupe LREM en février 2019, mène une liste soutenue par EELV, Génération Écologie, Génération.s, Allons Enfants et Ensemble sur nos Territoires. Le PS a lui désigné le député de la Mayenne et ancien ministre Guillaume Garot comme tête de liste, mais les discussions entre socialistes et écologistes peinent à se concrétiser.

Faire gagner la région

« Nous ne pourrons arracher cette région sans que tous à gauche y participent. Quand les circonstances l’exigent, il faut être capable de faire bloc, a ajouté Matthias Tavel. Si le PS pense que l’important, c’est d’arriver devant les écologistes, c’est son droit. Ce n’est pas ça qui fera gagner la région. »

Parmi les autres forces en présence, LREM a désigné l’ancien ministre de l’Écologie François de Rugy comme « chef de file ». Il devrait en être la tête de liste. La région est actuellement présidée par la LR Christelle Morançais, qui n’a pas encore officiellement annoncé si elle était candidate à sa succession. Le Front national a quant à lui désigné son représentant, Hervé Juvin.