Arnaud Montebourg lors de l'inauguration d'une plantation d'amandiers biologiques, à Sallèles-d'Aude le 4 mars 2021. — PASCAL RODRIGUEZ/SIPA

Que va faire Arnaud Montebourg lors de présidentielle de 2022 ? S’il ne s’est pas déclaré candidat, d’autres se chargent de faire campagne pour lui. Le MRC, fondé par Jean-Pierre Chevènement, a ainsi annoncé mercredi qu’il apportait son soutien à l’ancien ministre socialiste.

Face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen « qui veulent réitérer le duel de 2017 et pour construire une alternative crédible, résolument républicaine et de gauche, le Mouvement républicain et citoyen souhaite qu’Arnaud Montebourg présente sa candidature à la prochaine élection présidentielle » et « lui apporte son soutien », écrit le MRC dans un communiqué.

« L’homme de la situation »

Selon Jean-Luc Laurent, président de ce parti, « Arnaud Montebourg est l’homme de la situation pour incarner la puissance d’un patriotisme qui nous rassemble : celui qu’on oppose au défaitisme ambiant et aux têtes courbées des libéraux qui veulent nous vendre à la découpe ». Sur l’échiquier politique, le MRC est allié avec la Gauche républicaine et socialiste d’Emmanuel Maurel, député européen de la délégation de La France Insoumise, et de Marie-Noëlle Lienneman, sénatrice.

Pour le moment l’intéressé ne dévoile pas ses intentions, tout en restant présent dans le débat public. Arnaud Montebourg a ainsi repris ses interventions dans les médias suite à une pause après avoir contracté le Covid-19, a indiqué son entourage. Lundi, il a débattu sur le nucléaire, qu’il défend pour la transition écologique, avec le maire EELV de Grenoble Eric Piolle, à l’invitation du média en ligne Reporterre.