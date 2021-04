Pierre-Jean Chalençon chez lui au Palais Vivienne à Paris le 15 décembre 2020. — TELBA/LMS/SIPA

Après les réactions indignées des politiques ce week-end, le reportage de M6 sur « un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers » de la capitale intéresse désormais la justice. Le procureur de Paris Rémy Heitz a ouvert dimanche une enquête pénale « des chefs de mise en danger d’autrui et de travail dissimulé », afin de « vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants ».

Dans le reportage en caméra cachée, d’autres images montrent une soirée payante privée, où des dizaines de convives apparaissaient sans masque, certains se faisant la bise. L’un des organisateurs, présenté comme « collectionneur », affirmait en voix off déguisée : « J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres ».

« Le sens de l’absurde »

Au vu des images de M6 et de leurs précédentes publications sur les réseaux, cet homme a été identifié par plusieurs médias et internautes comme Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du « Palais Vivienne », situé dans le centre de Paris. Celui-ci, à travers un communiqué de son avocat dimanche soir, a implicitement reconnu être cette source. Mais il a plaidé qu’il faisait seulement de « l’humour » et maniait « le sens de l’absurde », quand il avait assuré que des ministres participaient à de tels repas.

Pierre-Jean Chalençon n’en est en outre pas à son coup d’essai dans la polémique. Dans une vidéo en février, il indiquait organiser dans sa résidence des « déjeuners ou dîners » avec le restaurateur Christophe Leroy. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, « doit venir dîner prochainement », lançait aussi ce même mois Pierre-Jean Chalençon. En réponse, Gabriel Attal a fait savoir qu’il avait « découvert cet extrait ce [dimanche] soir sur Twitter avec beaucoup d’étonnement ». « Il ne connaît pas M. Chalençon et n’a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée », a indiqué son entourage. Au tour maintenant à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de démêler le vrai du faux.