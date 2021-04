Yannick Jadot, député européen EELV — ISA HARSIN/SIPA

Les propos de la maire écologiste de Poitiers pour qui « l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants » continuent de faire réagir. Ce dimanche Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, a ainsi jugé que « la politique n'a pas à s'intéresser aux rêves des Français ».

« Je pense que les rêves, c'est l'intimité », a déclaré Yannick Jadot à BFMTV, rappelant qu'il a pu « découvrir une partie de la beauté du monde grâce à l'avion ». Sur le fond cependant, le candidat potentiel à la présidentielle « assume » la décision de la maire écologiste de réduire des subventions à des aéroclubs locaux.

« Sur l'avion, tout le monde a compris qu'on allait changer » avec moins de voyages d'affaires notamment, a appuyé l'eurodéputé. Il faut à la fois « sauver Air France », qui doit recevoir une nouvelle aide financière, et « développer d'autres modes de transports », selon lui.

« L'écologie, ce n'est pas une question de noir ou blanc »

Le conseil municipal de Poitiers du 29 mars a voté une baisse de subventions à deux aéroclubs de Poitiers. Lors du débat, la maire Léonore Moncond'huy a dit « assumer » le fait que « l'argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables ».

« L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui », a-t-elle ajouté, s'attirant les foudres du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari (LREM) et de plusieurs autres responsables politiques. Suite à la polémique, la maire a expliqué sur Twitter que « l'écologie, ce n'est pas une question de noir ou blanc, c'est une question de priorisation, c'est une question de sobriété: de quoi avons nous vraiment besoin. Et il ne s'agit pas non plus de remettre en question les grands imaginaires qui ont structuré le XXe siècle », assure-t-elle.