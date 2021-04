La maire EELV de Poitiers, Léonore Moncond'huy. (archives) — ISA HARSIN/SIPA

La maire écologiste de Poitiers (Vienne) s’est attirée quelques vives réactions politiques nationales, après un conseil municipal où a été votée une baisse des subventions à des aéroclubs locaux, et évoquée l’idée que « l’aérien ne doit plus faire partie des rêves d’enfants », pour cause d’urgence climatique.

Le conseil municipal du 29 mars, présidé par la maire Léonore Moncond’huy a voté un « rééquilibrage » de subventions aux associations sportives, au profit de certaines en grande difficulté en raison de la pandémie, et a notamment voté la baisse de subventions à deux aéroclubs de Poitiers.

Lors du débat, la majorité municipale a rappelé que la survie des associations en question n’est « pas menacée » par la baisse des subventions. Mais Léonore Moncond’huy a assuré « assumer » le fait que « l’argent public ne doit plus financer les sports fondés sur la consommation de ressources épuisables ». « La question de l’urgence climatique implique de revoir l’ensemble de notre logiciel », a-t-elle déclaré. Tout en se défendant de « position dogmatique », elle a estimé que « l’aérien, c’est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d’enfants aujourd’hui ».

Un « buzz » politique

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari (LREM), un ancien pilote, a vivement réagi dans un tweet vendredi, déplorant des « élucubrations autoritaires et moribondes », et invoquant l’aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry : « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité ». Marine Le Pen, présidente du RN, a dénoncé sur son compte Twitter « le vrai visage de ces « verts » qui n’ont rien d’écologiste » mais selon elle veulent « interdire, punir, faire payer, freiner l’innovation, détruire les filières d’excellence industrielle comme le nucléaire et l’aéronautique, s’en prendre aux rêves des enfants ».

Dans l’entourage de la maire de Poitiers, on a regretté un « buzz » politique, « portant plus sur une phrase que sur la baisse des subventions », et occultant toutes les aides décidées à des associations en grande difficulté. Mais on a assumé, aussi, que l’urgence climatique conduit sans doute à « faire rêver autrement », et les jeunes à « se construire d’autres imaginaires » ne passant pas forcément par l’aérien.

Le maire EELV de Grenoble Eric Piolle a pour sa part apporté ce samedi son soutien à son homologue poitevine. « Léonore Moncond’huy dit vrai, a-t-il tweeté. Traverser la France ou la planète en #avion chaque week-end c’est le rêve de nos parents, moins de nos enfants. Face aux bouleversements du monde, accompagnons la transition de notre industrie aéronautique, comme la @Conv_Citoyenne le demande »