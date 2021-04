Terrasses de café place du pilori à Nantes (illustration avant la crise du coronavirus). — S.Salom-Gomis/Sipa

Une lueur d’espoir pour le secteur de la restauration et de la culture ? Fermés depuis novembre, certains lieux, comme « les restaurants, les cafés » ou encore les musées et les cinémas, pourraient rouvrir à partir de la mi-mai, a annoncé Emmanuel Macron, mercredi soir, lors de son allocution.

« Les efforts d’avril plus la vaccination, c’est la tenaille pour contenir ce virus, a expliqué Emmanuel Macron au cours de son allocution. A partir de mi-mai, on pourra retrouver les lieux de rencontre, de culture, les restaurants, les cafés », a déclaré le chef de l’Etat.

Une réouverture en plusieurs étapes

Mi-mai, les terrasses des restaurants et les lieux de culture devraient donc reprendre vie. Prudence tout de même, tous les lieux fermés depuis l’automne ne rouvriront pas d’un coup. Pour les bars et les salles de restaurant, il faudra attendre, a minima, le début de l’été.

« On peut se dire que nous aurions pu faire mieux, c’est vrai. On a appris, on s’est amélioré. Il nous faut nous mobiliser pour nos aînés et nos enfants », a reconnu Emmanuel Macron. En mars, les professionnels du secteur avaient convenu, avec le ministère de l’Economie, d’une réouverture en trois étapes.