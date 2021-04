Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, le 13 janvier, sortant de l'Elysée. — ISA HARSIN/SIPA

Malgré la fermeture annoncée des établissements dans les semaines qui viennent, pour freiner l'épidémie de coronavirus, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a indiqué, ce jeudi, avoir pour objectif de maintenir le grand oral et l’épreuve de philo du baccalauréat cette année.

« L’objectif est de maintenir autant que possible les examens tels que prévu aujourd’hui », a-t-il dit sur RT, citant la philo et le grand oral pour le bac, ou encore les examens pour les BTS.

Des « distances plus fortes que d’habitude »

« Nous nous fondons sur la situation sanitaire et partons du principe qu’elle sera très améliorée en juin », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas pour embêter les gens mais pour maintenir l’exigence du bac », a poursuivi le ministre, évoquant la nécessité « de la plus extrême bienveillance ». Selon lui, l’épreuve de philo pourra être organisée « en respectant les mesures barrières », avec des « distances plus fortes que d’habitude », entre les candidats.

Mercredi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées seraient fermés dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril.

Quatre semaines de fermeture

La semaine du 5 au 12 avril, « les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap », a indiqué le chef de l’Etat.

Elle sera suivie de deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel pendant une semaine de plus dans les collèges et lycées. Les lycées fonctionnant sur un modèle hybride depuis plusieurs semaines, des syndicats ont déjà réclamé l’annulation du grand oral.