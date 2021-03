Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie de l'Elysée. — Jacques Witt/SIPA

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a admis ce mercredi des « erreurs » dans la gestion de l’épidémie, comme sur l’attestation pour les déplacements, en réponse à une question sur le refus par Emmanuel Macron de tout « mea culpa » pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner. Le président doit s’exprimer ce mercredi soir à la télévision pour annoncer de nouvelles mesures destinées à freiner l’épidémie de Covid-19, qui s’aggrave. Jeudi, il avait estimé avoir « eu raison de ne pas reconfiner la France » fin janvier.

« On a toujours regardé avec lucidité et humilité la gestion de cette épidémie. Il y a des choses qui ont été réussies. Il y a des points qui l’ont moins été. Il y a eu des erreurs probablement. Je crois que l’important, c’est de le reconnaître », a déclaré le représentant du gouvernement interrogé à ce sujet à l’issue du Conseil des ministres. « Il y a quelques jours ou quelques semaines, dans l’épisode autour de l’attestation, on sait reconnaître quand il y a des choses qui ne vont pas », a-t-il ajouté, en référence à l’attestation que le gouvernement voulait mettre en place pour les sorties limitées à 10 kilomètres autour de chez soi, dans les 19 départements confinés.

Pour Attal, le gouvernement est « cohérent »

Critiquée pour sa complexité, cette attestation avait été aussitôt simplifiée. Elle n’est finalement nécessaire que pour les déplacements durant le couvre-feu (de 19 heures jusqu’à 6 heures), et pour ceux qui dépassent les 10 km. Gabriel Attal a rappelé que la pandémie était « un drame mondial » et que « ce que recherchent la France, (…) et tous les pays du monde, c’est à limiter au maximum [son] impact. L’impact sanitaire évidemment, mais aussi l’impact sur le moral de nos compatriotes, l’impact sur l’éducation de nos enfants, l’impact sur l’activité économique ».

Il a fait valoir « la cohérence » de l’action du gouvernement depuis un an, « le fait d’avoir refusé depuis le début de cette crise de mettre notre hôpital en situation de trier les malades, le fait de continuer à accélérer notre campagne de vaccination, qui nous permet d’avoir une lumière au bout du tunnel ».