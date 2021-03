Le député LFI Adrien Quatennens et le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle. (archives) — ISA HARSIN/SIPA

Confinement territorialisé, avec écoles fermées grâce à des vacances avancées, pendant qu’un coup d’accélérateur serait donné sur la vaccination : l’opposition espère que ses propositions pour freiner la troisième vague de Covid-19 inspireront Emmanuel Macron qui doit s’exprimer mercredi à 20 heures. Les Républicains ont régulièrement appelé à tout faire pour éviter un reconfinement national sur le modèle de celui mars 2020 au vu de son coût psychologique, économique et social. Le patron des députés LR Damien Abad a souhaité ce mercredi sur BFMTV qu’Emmanuel Macron annonce « un confinement territorialisé, utile », en « vaccinant au maximum les Français », et « avec une fermeture des écoles », en allongeant les vacances scolaires.

Il reprend la proposition relayée par la présidente (ex-LR) de la région Ile-de-France Valérie Pécresse de fermer les établissements un mois en avançant le début des vacances d’avril pour les allonger. Sur la vaccination, Emmanuel Macron doit « dire clairement ce soir quel est son calendrier » et « avec quels vaccins il va vacciner les Français », parce qu'« aujourd’hui plus personne ne veut se faire vacciner avec AstraZeneca », a souligné Damien Abad.

Relatif consensus sur l'élargissement des vacances scolaires

Le député européen EELV Yannick Jadot a apporté lundi son soutien à la proposition de Valérie Pécresse : « Il faut anticiper les vacances, garder les classes pour les enfants des soignants, de celles et ceux qui sont en première et en deuxième lignes », et « profiter du temps des vacances pour vacciner les enseignantes et les enseignants pour qu’à la rentrée, on ait un personnel qui soit protégé ». Puis, à la rentrée, les classes devraient être organisées en demi-groupes au primaire et au collège.

La France insoumise prône un dédoublement des classes avec un recrutement de personnels, par exemple des étudiants, pour aider les professeurs. « Soit le gouvernement bouge une bonne fois pour toutes pour organiser le dédoublement des classes (…), soit effectivement il faudra fermer vu la situation sanitaire », a résumé le numéro deux de LFI Adrien Quatennens sur Radio Classique mercredi. Mais « il faut tout faire pour ne pas reconfiner », a-t-il ajouté en réitérant les propositions de LFI d'« organiser la société par roulements », « renforcer partout les protocoles sanitaires » avec un recours aux purificateurs d’air dans les salles, et "encourager le port du masque FFP2 en en distribuant gratuitement".

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen souhaite « refermer » les écoles, ou « avancer les vacances » pour « créer une sorte de vide sanitaire ». A propos d’un confinement, elle « veu (t) bien éventuellement qu’on referme (…) si on ne peut pas faire autrement, mais on vaccine massivement pendant ce temps-là », et « s’il n’y a pas de vaccins, il faut arrêter de faire la fine bouche » à l’égard du vaccin russe. Mais il faut aussi selon elle « arrêter de dire que ça flambe de tous les côtés », car « c’est faux », et donc « desserrer la vis dans les départements où la circulation s’atténue ».