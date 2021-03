CHOIX Le président n’est plus intervenu à la télévision pour parler du coronavirus depuis le mois de novembre

Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 28 octobre. (archives) — Louise MERESSE/SIPA

Emmanuel Macron interviendra lors d’une allocution télévisée ce mercredi à 20 heures. C’est ce qu’a annoncé le palais de l’Elysée ce mercredi matin, juste avant la tenue d’un nouveau conseil de défense sanitaire, qui devait s’ouvrir à 9 heures. C’est lors de cette réunion, toujours à huis clos, que doivent être potentiellement décidées de nouvelles mesures de freinage de l’épidémie.

Jusqu’à il y a quelques heures, le statut quo ou presque semblait encore possible mais une allocution présidentielle est peut-être le signe de décisions plus importantes que prévu. Depuis le début de la crise sanitaire, c’est par ce moyen qu’Emmanuel Macron a toujours annoncé les confinements, reconfinement et déconfinement. Réponse à 20 heures.

…/… Plus d’informations à venir sur 20 Minutes