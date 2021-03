Jean-Michel Blanquer dans une classe de primaire à La Ferté-Milon, le 22 mars 2021. — AFP

Une plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui » a été déposée par le collectif d’enseignants des « Stylos rouges » contre le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, accusé de « ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants » qui « répandent le virus » du coronavirus, a annoncé le groupe, ce mardi.

Signée par 55 membres du collectif des « Stylos rouges », la plainte a été reçue lundi par la Cour de justice de la République (CJR), seule habilitée à enquêter sur un ministre dans l’exercice de ses fonctions, selon une source judiciaire.

« Les écoles sont des clusters, c’est acté »

« On est face à un ministre qui est dans le déni total de la réalité : il nous a dit qu’on n’était plus en danger à la maison qu’à l’école, qu’il n’y avait pas de cas dans les écoles, qui a minoré les chiffres… Alors que les établissements scolaires explosent », a précisé Nicolas Glière, porte-parole du collectif qui revendique 74.200 membres, enseignants et personnels de l’éducation. « Les enfants répandent le virus et les écoles sont des clusters, c’est acté. On aurait voulu que les écoles ne ferment pas, mais maintenant on n’a pas le choix », a-t-il ajouté.

Nicolas Glière reproche à Jean-Michel Blanquer de « ne pas protéger les personnels qui sont en contact en permanence avec les enfants » et de ne pas avoir écouté les alertes des enseignants sur les contaminations dans les établissements scolaires. « On n’a pas été entendu, on est mis en danger, des gens sont tombés gravement malades, rien n’a été fait : la plainte est une nécessité », a résumé Nicolas Glière, professeur de français dans un collège parisien.

La fermeture des classes à partir d’un seul cas

Le collectif des « Stylos rouges », créé en décembre 2018, « exige la fermeture des établissements scolaires dans les zones les plus touchées et le passage en demi-groupes ailleurs pour protéger personnels d’éducation et familles ».

« La fermeture des classes pour quelques semaines ne tue personne, au contraire (des) mensonges (du ministre) », dénonce le collectif dans un message adressé, regrettant que les mesures « molles » du gouvernement. Depuis lundi, un seul cas de Covid dans une classe dans les écoles, collèges et lycées entraîne sa fermeture, contre trois cas auparavant, a décidé l’exécutif pour enrayer la progression du Covid-19.