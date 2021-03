Audrey Pulvar et Anne Hidalgo. — Bertrand GUAY / AFP

Audrey Pulvar a suscité la controverse en estimant ne pas être « profondément » choquée par certaines réunions organisées par le syndicat étudiant Unef, où les personnes blanches ne sont pas conviées pour parler de discrimination et de racisme.

Les propos de cette proche d’Anne Hidalgo ont été très critiqués à droite comme au sein du gouvernement, et soutenus par une partie de la gauche.

Au PS, la sortie médiatique a créé un malaise alors que le bureau national du parti avait condamné, quelques jours plus tôt, les « dérives de l’Unef ».

Le Parti socialiste au cœur d’une polémique après les déclarations d’ Audrey Pulvar, sa candidate aux régionales en Ile-de-France, ce samedi sur BFMTV. Interrogée sur des réunions interdites aux blancs, dites non-mixtes, organisées par l’Unef pour évoquer les discriminations et le racisme, l’adjointe d’Anne Hidalgo à Paris a suscité la controverse. « Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas profondément », a-t-elle estimé. Et « s’il se trouve que vient à cet atelier une [personne blanche], on peut lui demander de se taire, d’être spectateur ou spectatrice silencieux », a précisé la candidate soutenue par le PS.

Des propos fustigés à droite, comme au Rassemblement national et au sein du gouvernement, mais soutenus par une partie de la gauche. Au PS, la sortie médiatique a suscité le malaise, alors que le parti venait de condamner, quelques jours plus tôt, les « dérives de l’Unef ».

Des propos opposés à la ligne d’Olivier Faure et du PS

Mardi dernier, le bureau national du Parti socialiste avait ainsi critiqué « les assignations identitaires et toute forme d’essentialisation » dans une résolution qui visait les pratiques du syndicat étudiant. Le patron du parti, Olivier Faure, avait aussi dénoncé le lendemain, au micro de Sud Radio, cette « dérive incroyable sur un sujet comme le racisme ». « Penser que seuls ses semblables peuvent partager sa souffrance, c’est renoncer à notre commune humanité », ajoutait le député de Seine-et-Marne, jeudi dernier, dans un entretien au Figaro.

Cette ligne n’est-elle pas opposée aux propos tenus par Audrey Pulvar, pourtant soutenue par le parti ? Depuis samedi, les responsables socialistes n’ont pas été nombreux à prendre la parole, laissant leur candidate sous le feu des critiques. « Il me semble qu’Audrey Pulvar, une partie de l’Unef, une partie du Parti socialiste sont à la remorque des idées indigénistes en souhaitant qualifier les personnes en fonction de leur couleur de peau », a par exemple fustigé Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la Citoyenneté ce lundi sur RTL.

Stéphane Le Foll, ancien ministre et maire PS du Mans, a été l’un des rares à réagir sur Twitter, marquant son désaccord avec Audrey Pulvar. « Les valeurs de la gauche c’est le progrès et l’universalisme. Pour les faire avancer, il ne faut pas s’exclure mais se parler au contraire. » La candidate a bénéficié de quelques tweets de soutien, à l’image de ceux du président socialiste de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, ou de l’ancienne ministre et sénatrice Laurence Rossignol, qui a écrit : « L’obstination à nier que racisme et sexisme sont des constructions sociales et systémiques, à refuser aux victimes de tâtonner pour en comprendre les mécanismes et expérimenter des formes militantes diverses et transitoires, est épuisante. »

Silence radio chez les socialistes

Si la sortie d’Audrey Pulvar gêne au sein du PS, c’est que le parti avait fait de cette question de « l’universalisme » un enjeu fort pour la prochaine présidentielle, et une manière, aussi, de se distinguer des insoumis ou des écologistes. Anne Hidalgo, dont Audrey Pulvar est très proche, n’avait-elle pas estimé la semaine dernière que ces réunions « non-mixtes » de l’Unef étaient « très dangereuses », lors d’une interview à Europe1/CNews/Les Echos ?

L’entourage de la maire de Paris n’a pas répondu à nos sollicitations. Plusieurs élus et cadres du PS ont également refusé de s’exprimer sur cette polémique, au grand regret de Jean-Christophe Cambadélis. « Les mots d’Audrey Pulvar sont malheureux et, sans être dupe de l’instrumentalisation qui en est faite par certains, le PS doit réaffirmer son opposition à l’essentialisation du débat politique telle que le propose l’Unef, tout en mesurant que les propos d’Audrey Pulvar ne l’engagent pas », assure à 20 Minutes l’ancien patron du PS, qui appelle son parti à « mener ce combat pour une République impartiale ».

Olivier Faure a finalement réagi ce lundi en apportant un soutien timide à sa candidate dans un article du Monde. « Les groupes de parole qui permettent de libérer la parole des victimes de racisme ou de sexisme, je n’ai aucun problème avec ça », a-t-il indiqué, sans plus de précisions.