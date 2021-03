POLEMIQUE Après une prise de position de la présidente (PS) de la région Occitanie sur les réunions « non mixtes » de l’Unef, Jean-Luc Mélenchon l’a comparée à un « passe-plat »

Jean-Luc Mélenchon (LFI) à l'Assemblée nationale. — Jacques Witt/SIPA

La polémique sur les réunions « non mixtes » organisées par le syndicat étudiant Unef n’en finit pas de rebondir. Dernière polémique en date, l’escarmouche via les réseaux sociaux entre la présidente de la région Occitanie et Jean-Luc Mélenchon.

Dans un tweet, Carole Delga a indiqué vendredi qu’il fallait « cesser de monter les gens les uns contre les autres, au risque de générer une société d’ennemis. Racisme, antisémitisme et discriminations ne reculeront qu’en rassemblant d’abord les Français sur les droits et valeurs de la République. L’Unef gagnerait à suivre ce chemin ».

Une prise de position qui lui a valu une volée de bois vert de la part du leader des Insoumis. Sur le même réseau social, Jean-Luc Mélenchon, a expliqué que Carole Delga, « incapable de tenir tête à l’Action française, reprend ses slogans. Lamentable. Elle n’est pas une digue mais un passe-plat ! ».

Delga incapable de tenir tête à l'#ActionFrançaise reprend ses slogans. Lamentable. Elle n'est pas une digue mais un passe-plat ! https://t.co/0JpfGuR8vk — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 26, 2021

« Délirant » pour Delga

Ce dernier fait référence à l'intrusion, jeudi, au sein de l'hémicycle du conseil régional d’Occitanie, de militants d’extrême droite ayant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Islamo-gauchistes – traîtres à la France ».

Une pique de Jean-Luc Mélenchon qui a valu de nombreuses réactions, notamment à gauche. Quant à Carole Delga, dans une interview à L'Obs, elle a expliqué qu’elle trouvait son propos « délirant ». « Il perd complètement ses nerfs. Qu’un candidat à la présidence de la République puisse écrire des choses pareilles montre qu’il sort du cadre républicain. Il s’enfonce dans une violence verbale et dangereuse ».