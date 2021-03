Coronavirus : Le Rhône, la Nièvre et l’Aube à leur tour confinés à partir de vendredi minuit

18h04 : « La situation se dégrade notablement dans plusieurs départements »

« La situation épidémique n’est pas bonne (…) Plus de 45.000 Français ont été diagnostiqués au coronavirus ces dernières 24 heures (…). La situation est la plus préoccupante en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur », explique Olivier Véran.

« L’Ain, les Alpes de Haute Provence, les Ardennes, l’Indre et Loire, l’Isère, le Jura, le Loir et Cher, la Loire, la Lozère, la Marne, la Meuse, l’Orne, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse, l’Yonne sont placés en vigilance renforcée », a poursuivi Olivier Véran.