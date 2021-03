Hospitalisée mercredi, après avoir été testée positive au coronavirus, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a été placée sous traitement « d’oxygénothérapie renforcée », a-t-elle indiqué sur son compte Twitter, ce jeudi. Dans un tweet ce jeudi, elle dit être « prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie (r) désormais d’une oxygénothérapie renforcée ».

La ministre de la Culture, âgée de 74 ans, avait annoncé samedi avoir été testée positive au Covid-19, « à la suite de symptômes respiratoires »​. Elle avait alors déclaré être à l’isolement et avoir aménagé son programme pour cette semaine. Mercredi, son entourage a annoncé son hospitalisation. « Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l’hôpital pour les quelques jours à venir », avait annoncé cette même source.

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!

Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.

Prenez bien soin de vous et de vos proches,

Roselyne