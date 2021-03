Xavier Bertrand, candidat pressé. — J.E.E/SIPA

Xavier Bertrand l’a confirmé une bonne fois pour toutes mercredi, il sera candidat à la présidentielle en 2022, et ne participera pas à une primaire de la droite.

L’annonce de l’ex-membre des Républicains a fait réagir ses rivaux, qui s’inquiètent de voir la primaire enterrée.

La direction du parti accueille plutôt favorablement la démarche de Xavier Bertrand, et maintient son calendrier qui prévoit de désigner à l’automne un « candidat naturel », ou à défaut de choisir un « mode de départage » des candidats.

C’est tout sauf une surprise, mais la démarche de Xavier Bertrand perturbe le calendrier des Républicains. En officialisant mercredi son choix d’être candidat à l’élection présidentielle en 2022, sans participer à une éventuelle primaire, et sans se présenter sous les couleurs du parti qu’il a quitté, le président de la région Hauts-de-France a pris de court ses potentiels rivaux à droite dans la course à l’Elysée. Les partisans d’une primaire ont riposté ce jeudi, tandis que la direction du parti temporise.

Une annonce précoce ?

« Je ne souhaite plus m’inscrire dans la logique d’un seul parti. Je ne participerai pas à une primaire », explique Xavier Bertrand à l'hebdomadaire Le Point, mercredi, en annonçant qu’il brigue l’Elysée. Si l’annonce n’a pas surpris, le moment a étonné. Car l’ancien ministre de la Santé a choisi de confirmer sa candidature en plein regain épidémique, alors que la direction des Républicains a acté en décembre dernier qu’elle attendrait l’automne 2021 pour désigner son champion pour l’Elysée.

« En règle générale, ceux qui ont fait gagner notre famille politique à la présidentielle se déclarent en novembre, et les votes se cristallisent fin février, début mars. Xavier a fait le choix d’annoncer sa candidature plus tôt », note, impassible, Christian Jacob, patron des Républicains. « Evidemment, son objectif c’est de mettre la pression sur le parti », souffle un cadre LR. « Il rejoue un peu ce qu’avait fait Sarkozy en 2007, en faisant feu de tout bois. Xavier oblige les autres candidats à droite à se positionner par rapport à lui. »

Des rivaux qui ne veulent pas enterrer la primaire

Hasard du calendrier ? Le même jour que l’annonce de Xavier Bertrand, deux autres potentiels rivaux ont affirmé se tenir prêts pour la présidentielle. L’ex-négociateur du Brexit pour l’Union européenne Michel Barnier a déclaré au groupe de presse Ebra qu’il garde «la force» de se lancer dans une campagne. Pendant ce temps, Laurent Wauquiez, en campagne pour sa réélection à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré au Parisien qu’il « ne veut pas être spectateur » de l’avenir politique.

Ce jeudi, Bruno Retailleau a réagi et assuré que la primaire de la droite « aura lieu », à l’antenne de Sud Radio. Pour départager les candidats de droite, « il faut bien voter […]. La démocratie, c’est le vote : il ne faut pas en avoir peur », lancé le patron des sénateurs LR, candidat à cette primaire. Dimanche, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, elle aussi ex-LR, s’était prononcée pour « la primaire la plus ouverte possible » sur RadioJ.

Une décision délicate pour la tête de LR

Le parti organisera-t-il cette primaire alors que Xavier Bertrand exclut d’y participer ? La maintenir serait risqué, alors que le président des Hauts-de-France est actuellement selon les sondages le candidat le mieux coté à droite. Mais l’enterrer « risque d’être délicat », concède un cadre, « vis-à-vis des autres ténors, et surtout de Bruno Retailleau ».

« On n’a pas intérêt à avoir des candidatures dissidentes, qui nous coûteraient un ou deux points et risquerait de faire perdre à la droite sa place au second tour », prévient Virginie Duby-Muller, députée LR de Haute-Savoie et vice-présidente du mouvement. Voir un candidat s’imposer « naturellement » est la meilleure option selon elle : « On est nombreux à avoir mal vécu la primaire en 2016, qui a créé des écuries et laissé des traces dans notre famille. »

Jacob maintient son calendrier

La direction du parti semble donc voir d’un bon œil la candidature de Xavier Bertrand, à l’instar de Guillaume Peltier qui a salué sur Twitter sa « courageuse déclaration ». En février, un autre vice-président du parti confiait à 20 Minutes que le président des Hauts-de-France était son favori pour la présidentielle.

Mais la ligne officielle reste celle « adoptée à l’unanimité » par le bureau du parti, en décembre dernier, rappelle Christian Jacob. « Après les régionales, on regardera lors d’un congrès à la rentrée si un candidat s’impose naturellement. Si ce n’est pas le cas, il faudra réfléchir à un mode de départage », explique le député de Seine-et-Marne. « A Xavier Bertrand de tendre la main aux autres candidats, pour rassembler notre famille politique », estime Virginie Duby-Muller. Avant cela, l’ancien assureur devra gagner l’élection régionale dans son fief, s’il veut poursuivre sur sa lancée présidentielle.