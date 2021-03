Des mesures de restrictions pourraient être instaurées dans le Rhône, l’Aube et la Nièvre, qui passeraient sous le même régime que les 16 départements confinés depuis ce week-end, a annoncé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce mercredi.

« Des concertations auront lieu cet après-midi » pour faire passer ces départements sous régime renforcé, a-t-il précisé, à la sortie du Conseil des ministres, alors que le taux d’incidence dans le Rhône, et notamment à Lyon, approche la barre des 400, à 383 pour 100.000 habitants, et atteint 329 dans la Nièvre et 445 dans l’Aube, selon Santé Publique France.

« Partout sur le territoire, l’épidémie s’accélère », a mis en garde Gabriel Attal. « Pour endiguer le virus, nous devons contraindre les déplacements et fermer certains établissements », a-t-il justifié, ajoutant que « les mesures prises sont équilibrées ». « Ces mesures sont efficaces dès lors qu’elles sont respectées ».

M.A. avec AFP