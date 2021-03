ELECTIONS La France insoumise a accepté de n’avoir qu’une seule tête de liste, et EELV les autres, dans six régions

Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, en novembre 2020. — Bertrand GUAY / AFP

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a proposé, ce dimanche, un compromis aux Verts dans les négociations pour les élections régionales de 2021, en acceptant que LFI n’ait qu’une seule tête de liste, et EELV les autres, dans six régions en discussions.

« Voilà ce que je dis aux Verts : […] vous avez une tête de liste » et bientôt « une deuxième » puisqu'« on est en train de terminer la négociation ailleurs », a affirmé sur France Inter Jean-Luc Mélenchon, qui n’a pas précisé quelles régions étaient concernées.

Une alliance à gauche dans les Hauts-de-France

« Il en reste six, acceptez qu’il y ait une région en contrepartie, et on vous cède les têtes de liste dans les cinq autres », a-t-il proposé. Ces six régions sont celles où EELV a repris contact pour ouvrir des discussions, a-t-on précisé au mouvement sans donner plus de précisions.

Une alliance Verts-PCF-LFI-PS a été conclue début mars derrière l’écologiste Karima Delli pour ces régionales de juin dans les Hauts-de-France.

L’Île-de-France et la région PACA concernées ?

L’accord sur la tête de liste LFI pourrait être « par exemple en Ile-de-France » où le secrétaire national des Verts Julien Bayou « pourrait faire le beau geste pour Clémentine Autain » ou en PACA, a estimé Jean-Luc Mélenchon.

À l’échelle nationale, les potentiels partenaires d’EELV lui reprochent une attitude hégémonique après des européennes et municipales réussies. « Les écologistes considèrent absolument partout qu’il n’y a qu’eux qui peuvent être tête de liste et par conséquent ils ne supportent rien », a affirmé Jean-Luc Mélenchon, lançant : « Faites la démonstration que vous êtes capable de faire autre chose que de vouloir tout commander, tout diriger. »