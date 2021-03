Gabriel Attal dans la cour de l'Elysée, le 17 février 2021. — Jacques Witt/SIPA

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a défendu fermement la décision prise en janvier de ne pas reconfiner le pays face à l’épidémie de coronavirus, ce dimanche dans le JDD, déclarant qu’il n’y avait « pas eu de pari » sur la santé des Français.

« S’il était possible de revenir au 29 janvier, on prendrait la même décision », a-t-il assuré, en se référant à la décision surprise prise alors par le président Emmanuel Macron, alors qu’un reconfinement était largement attendu.

La vaccination comme solution

Le porte-parole cite les exemples de pays voisins : « L’Allemagne, en confinement strict depuis mi-décembre, l’est toujours et les cas augmentent. L’Italie entame un quatrième confinement parce que l’épidémie y repart au galop ». « La clé de la sortie de crise, ce n’est pas le confinement mais la vaccination », a-t-il assuré dans le JDD. « Certains plaident pour le confinement permanent. Nous, on veut y arriver avec le moins de restrictions possible ».

Interrogé si le pari du chef de l’État a été perdu, il a rétorqué : « Il n’y a pas eu de pari. On ne fait pas de pari sur la santé des Français et on ne prend pas des décisions aussi lourdes sur des hypothèses, mais sur des faits ». Or, a-t-il relevé, « l’envolée de l’épidémie annoncée pour mi-février ne s’est pas produite. Les prévisions annonçaient 30.000 contaminations par jour à la mi-mars après un confinement d’un mois. On est aujourd’hui, sept semaines plus tard, parvenu à ces mêmes chiffres grâce aux efforts de tous sans avoir confiné nationalement : c’était donc la bonne décision ».

Vers un allègement des mesures en avril ?

Interrogé sur la possibilité de desserrer les contraintes mi-avril, il a continué de juger cet objectif « atteignable ». « Lorsqu’on aura vacciné un nombre suffisant de personnes à risque, la pression hospitalière baissera, ce qui nous donnera une chance de desserrer les contraintes à cet horizon », a-t-il dit. « Ça reste l’objectif, dans un contexte néanmoins préoccupant sur le plan épidémique et marqué par la diffusion du variant britannique. » Sur BFMTV, Gabriel Attal a ensuite estimé que la coordination européenne sur l’achat de doses vaccinales était « profitable » aux Français.

Faute d’une telle coordination, « on serait aujourd’hui dans une situation de guerre des piqûres avec nos voisins européens », au détriment de « l’efficacité. » « Il n’y a pas de vaccin français », a-t-il rappelé, « si chacun avait fait de son côté, pensez-vous que les Français auraient pu recevoir [des doses] dès le départ ? » Gabriel Attal a également insisté sur la recommandation faite aux habitants des 16 départements à nouveau confinés depuis samedi de ne pas recevoir chez eux de personnes extérieures à leur foyer, non seulement le soir comme c’était déjà le cas avec le couvre-feu, mais aussi à déjeuner.