SOCIAL L’augmentation des pensions mais aussi des vaccins pour tous et toutes font partie des revendications

Lors d'une manifestation de retraités à Nice en décembre dernier. (archives) — SYSPEO/SIPA

Augmentation des pensions, prise en charge de la perte d’autonomie, vaccins pour tous : neuf organisations syndicales et associations de retraités appellent à « une journée nationale de rassemblements, d’actions et de manifestations dans tous les territoires » le 31 mars.

Face au blocage des pensions, à l’augmentation de la fiscalité et à l’explosion des prix, « l’augmentation des pensions pour vivre décemment est une urgence », déclarent CGT, FO, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC, Ensemble et solidaires, FGR-FP et LSR dans un communiqué commun.

Ces organisations syndicales et associations réclament également « une vaccination de toutes et de tous » et « la levée de la propriété privée sur les brevets de vaccins ». Ainsi que la reconnaissance dans la branche maladie de la Sécurité sociale - avec un financement par les cotisations sociales - de la prise en charge de la perte d’autonomie.