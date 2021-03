FAKE OFF Un message viral affirme que l'actuel Premier ministre était conseiller de Nicolas Sarkozy en 2009 et responsable du « scandale H1N1 ». Jean Castex n’a rejoint l’Elysée qu’en novembre 2010, après l'épidémie de grippe H1N1

Jean Castex à Paris, le 15 mars. — Eric TSCHAEN/POOL/SIPA

Jean Castex conseiller de Nicolas Sarkozy en 2009 et, à ce titre, responsable du « scandale H1N1 » et de « la vaccination de masse au Tamiflu » ? C’est le message viral qui circule sur les réseaux sociaux.

Jean Castex a bien été conseiller de l’ancien président de la République, mais il n’a pris ses fonctions à l'Elysée qu’en novembre 2010.

Jean Castex à l’origine de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 ? C’est ce que laisse penser, à tort, une image virale, le présentant comme conseiller de Nicolas Sarkozy en 2009. La publication est accompagnée d’une photo montrant le Premier ministre posant avec l’ancien président de la République.

Voici ce que l’on peut lire sur ce post, relayé sur Facebook et Twitter : « Jean Castex était conseiller de Nicolas Sarkozy en 2009 ! Le scandale H1N1, la vaccination de masse au Tamiflu pour 1,5 milliard au profit de Big Pharma, c’est déjà lui ! » L’URL de la page Wikipedia de Jean Castex figure également sur l’image, probablement pour ajouter un vernis d’authenticité à ces affirmations.

Jean Castex n'a été nommé conseiller à l'Elysée qu'en novembre 2010, après la crise du H1N1. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Jean Castex a bien été conseiller de Nicolas Sarkozy, mais il n’a été nommé qu’en novembre 2010. Sa nomination était alors parue au Journal officiel. Jean Castex était en charge des questions sociales pour celui qui était alors président de la République. Il a occupé ce poste jusqu’en février 2011, date à laquelle il a été nommé secrétaire général adjoint de l’Elysée.

En 2009, Jean Castex se concentrait sur ses mandats locaux : il avait été l’élu l’année précédente maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, et président de la communauté de communes du Confluent. Il s’est également consacré à la campagne pour les élections régionales de 2010, comme le relate son blog de l’époque.

La photo qui accompagne le message trompeur qui circule sur les réseaux sociaux est d'ailleurs issue de ce blog, selon un média local, qui l’avait republiée en 2010. Certaines pages de ce blog, désormais hors ligne, sont toujours accessibles, mais la photo n’y figure pas.

La vaccination contre H1N1 pilotée par Roselyne Bachelot

En arrivant à Matignon en pleine crise sanitaire, Jean Castex connaissait déjà le milieu de la santé. Entre 2004 et 2006, il a été directeur général de l’hospitalisation et des soins au ministère de la Santé. Il avait alors piloté l'application d'une réforme de la tarification hospitalière, qui lui avait valu des critiques de médecins lors de son arrivée à Matignon en 2020. En 2006, il avait ensuite rejoint le cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités.

Quant à la campagne de vaccination contre le H1N1, elle avait été organisée sous l’égide du ministère de la Santé, qui était alors dirigé par Roselyne Bachelot. Le gouvernement avait commandé 90 millions de doses, et 5,35 millions de Français ont été vaccinés.