Le domaine de Chantilly, dans l'Oise. — Jérôme Houyvet

Le domaine de Chantilly, dans l’Oise, est en grandes difficultés financières en raison de la crise du coronavirus.

Dans un tract pour les élections régionales, le Rassemblement national met en cause le président de la République et celui de la région Hauts-de-France.

La direction du Domaine dénonce une « instrumentalisation » de sa situation à des fins politiques.

Pas de politique, petite polémique. Dans un communiqué publié ce mercredi, la direction du domaine de Chantilly, dans l’Oise, a dénoncé « l’instrumentalisation politique » de sa situation financière par le Rassemblement national (RN) dans le cadre de sa campagne pour les élections régionales dans les Hauts-de-France.

L’objet de la discorde est un tract distribué par les partisans de Sébastien Chenu, candidat du RN aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Sur ce document politique, le RN appelle « à signer une pétition pour soutenir le Domaine de Chantilly et mettant en cause le président de la République et le président de la région Hauts-de-France », affirme la direction du domaine de Chantilly. « Certains monuments, comme le Château de Chantilly ; […] le gouvernement et la région les ont totalement oubliés », est-il écrit sur le tract que 20 Minutes a pu consulter.

L’Etat et la région au secours du Domaine

Il est vrai que la santé financière du monument n’est pas au mieux et le Domaine ne s’en cache pas. Mi-décembre, une campagne d’appel aux dons avait été lancée, « pour faire face à la crise sans précédent » liée aux cinq mois de fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus. Le Domaine avait aussi sollicité le président de la République. « La solution la plus simple est que l’Etat nous accompagne dans cette période particulière », avait alors demandé Christophe Tardieu, l’administrateur général du Domaine.

Il semble que les appels ont été entendus par le gouvernement. « Le Domaine de Chantilly mène depuis plusieurs semaines des discussions avec l’Etat pour nous permettre de retrouver un niveau de trésorerie acceptable. Ces négociations devraient prochainement déboucher favorablement », affirme le communiqué. La direction du Domaine précise aussi que « la région Hauts-de-France […] soutient depuis de longues années les travaux du Domaine de Chantilly. Ces subventions ont été naturellement maintenues pendant la crise sanitaire et auraient même vocation à augmenter. »

Dès lors, pas question de laisser un candidat aux régionales mettre en cause Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, de dernier étant par ailleurs candidat à sa propre succession à la présidence des Hauts-de-France. « Le Domaine de Chantilly dénonce cette tentative d’instrumentalisation dans le cadre d’une campagne électorale. »