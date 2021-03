Emmanuel Macron à l'Elysée, lors du dernier Conseil européen. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Quelles décisions prendra-t-il dans les jours qui viennent ? Emmanuel Macron reçoit mardi à 17 heures une délégation du Conseil scientifique, a indiqué l'Elysée, pour faire le point sur la situation sanitaire concernant le coronavirus, alors que la menace d'un reconfinement plane sur l'Ile-de-France. Le chef de l'Etat s'entretiendra ensuite à 18 heures en visioconférence avec des réanimateurs, a ajouté l'Elysée, pour les consulter sur les capacités de réanimation et la montée en charge dans les services, au bord de la saturation dans plusieurs régions.

La situation épidémique en Ile-de-France notamment, empire un peu plus chaque jour. La pression sur les services de réanimation a continué de grimper lundi avec plus de 4.200 malades du Covid-19 dans ces services, dont 400 nouveaux admis par rapport à la veille, selon les données hospitalières compilées par Santé Publique France.

Au total, 4.219 malades du coronavirus étaient en réanimation dans les hôpitaux français lundi, au plus haut depuis la fin novembre 2020. Parmi eux, 401 admissions sur les dernières vingt-quatre heures. Plus d’un quart de ces patients en réanimation (1.166) sont hospitalisés en Ile-de-France où la situation, particulièrement préoccupante, pousse les autorités sanitaires à organiser des transferts de patients vers d’autres régions. La situation est également tendue en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans les Hauts-de-France, régions qui comptent chacune 513 patients en réanimation.