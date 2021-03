Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes. — J.P Clatot / AFP

Après l’enquête de Mediapart sur les subventions allouées par la région Auvergne Rhône-Alpes aux communes de son territoire, le parquet national financier a été saisi.

Le groupe socialiste du conseil régional estime que Laurent Wauquiez, le président LR, a favorisé les communes de droite au détriment des mairies de gauche.

Ce dernier a répliqué en saisissant le parquet national financier afin de dénoncer la gestion de son prédécesseur, le socialiste Jean-Jack Queyranne.

La mairie socialiste de Villeurbanne a-t-elle été saquée par Laurent Wauquiez ? A-t-elle été privée de dotations régionales plus importantes uniquement parce qu’elle était dirigée par un maire de gauche ? Comme d’autres d’ailleurs ? C’est ce que laisse entendre l'enquête de Mediapart, publiée mercredi et consacrée aux subventions allouées par la région Auvergne-Rhône-Alpes aux communes de son territoire.

Au lendemain de ses révélations, le groupe socialiste de la région a annoncé, jeudi, saisir le parquet national financier (PNF) sur l’attribution de subventions qu’il juge « opaque ».

De fortes disparités entre les départements

L’enquête, menée par Mediapart, souligne de fortes disparités entre les différents départements. La Haute-Loire, fief de Laurent Wauquiez, président LR de la région, s’est vue attribuer 125,60 euros par habitant tandis que le Rhône a dû se contenter d’une enveloppe équivalant à 10,90 euros par habitant. Mais elle met également en évidence ce qui pourrait s’apparenter à une différence de traitements entre les villes, dirigées par des maires de droite et celles gérées par la gauche. Entre 2017 et 2019, les premières ont reçu 24,50 euros par habitant, les secondes, 13,30 euros en moyenne.

« Nous avons également démontré que l’agglomération du Puy-en-Velay (ville dirigée par Laurent Wauquiez de 2008 à 2016) a obtenu près de 120 millions d’euros de subventions et d’investissement public de la Région depuis 2016. Soit trois à quatre fois plus que des territoires de même strate », explique Jean-François Debat, président du groupe socialiste au conseil régional. Et de souligner à nouveau : « Quand un habitant de Haute-Loire perçoit en moyenne 125 euros, un habitant de l’Allier ne perçoit que 12 euros. Pour quelles raisons ? Pour que Laurent Wauquiez assure sa réélection ».

« On n’a pas forcément l’intention d’arroser Villeurbanne »

Pour étayer le cas de Villeurbanne, Mediapart s’appuie sur des enregistrements sonores datant de 2016. Une conversation dans laquelle Laurent Wauquiez commente les résultats des élections régionales, survenues quatre mois plus tôt et s’attarde sur le cas de Villeurbanne, où sa liste a subi une véritable déroute face à celle du socialiste Jean-Jack Queyranne. « On n’a pas forcément l’intention d’arroser Villeurbanne, qui a été arrosée de façon délirante sous le mandat de Queyranne. Donc il va falloir qu’on trouve une bonne méthode de travail là-bas », expliquait alors le nouveau président de région à ses équipes.

En réaction, Cédric Van Styvandael, le maire de Villeurbanne a saisi le préfet de Région afin qu’il sollicite la chambre régionale des comptes. « L’objectif est de disposer d’une évaluation objective d’éventuelles disparités d’attribution de fonds publics de la Région non justifiée par des réalités de terrain », explique-t-il.

Laurent Wauquiez contre-attaque

« Si cet enregistrement traduit bien la mise en place d’un système d’attribution arbitraire, fondé uniquement sur la couleur politique des collectivités et faisant fi des besoins réels des populations concernées, ces consignes du président de la Région sont graves et inacceptables », estime-t-il, ajoutant avoir demandé à ses équipes de récolter toutes les informations « permettant de confirmer ce traitement de défaveur pour Villeurbanne sur le précédent mandat ».

Selon l’élu, il apparaît que la ville de Villeurbanne a reçu, entre 2011 et 2015, 2,3 millions d’euros de subventions de la Région. Contre 823.000 euros de 2016 à 2020.

Dans une déclaration transmise à l’AFP, Laurent Wauquiez a contesté « avec la plus grande fermeté les faits faux et mensongers avancés par Jean-François Debat et l’instrumentalisation politique qu’il fait de la justice en période de campagne » avant les régionales de juin. Il a annoncé déposer « plainte pour diffamation et dénonciation de faits mensongers » et saisir lui aussi le parquet financier et la Chambre régionale des comptes « sur la politique menée à l’époque par l’exécutif de Jean-Jack Queyranne », président socialiste de la région Rhône-Alpes entre 2004 et 2015.