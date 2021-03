Sophie Cluzel sera la candidate LREM aux régionales en Paca — MATHIEU PATTIER/SIPA

Elle était d’abord « cheffe de file » et non candidate, ouvrant la porte à une alliance avec le président LR sortant Renaud Muselier. Mais, faute d’entente, Sophie Cluzel partira seule dans son couloir. La secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées a été nommée tête de liste du parti présidentiel pour les prochaines élections régionales ​. « Oui, je serai candidate pour proposer d’ouvrir une nouvelle page », a expliqué Sophie Cluzel, entrée au gouvernement ​en 2017 après avoir fondé et présidé plusieurs associations pour la scolarisation d’enfants handicapés. Elle se présente pour la première fois à des élections.

Faire comme Emmanuel Macron

« Ma démarche est très simple. Comme celle d’Emmanuel Macron : réunir les meilleurs sur la même feuille de match et faire de la politique autrement », a développé celle qui rappelle avoir « travaillé avec toutes les collectivités locales, tous les courants possibles », lors de ses précédentes activités associatives.

La candidate macroniste, originaire de Marseille, entend mettre l’accent sur « un engagement de proximité » pour « faire vivre ensemble les gens ». « Il faut qu’on fasse de cette crise une opportunité », ajoute-t-elle, en citant les secteurs économiques les plus touchés par la situation sanitaire, notamment la restauration et la culture.