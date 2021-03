Claude Goasguen, Rachida Dati et Francis Szpiner, fin janvier 2020. — Jacques Witt/SIPA

Sa mémoire et son héritage sont encore bien présents au Conseil de Paris. Claude Goasguen, ancien ministre, député et maire LR du 16e arrondissement de 2008 à 2017 est décédé en 2020. Baron de la droite parisienne, opposant au Pacs et au mariage pour tous, il s’était fait notamment remarquer lors d’une réunion contre l’installation d’un centre hébergement d’urgence dans son arrondissement. Dans une ambiance surréaliste rythmée par des insultes, il avait dénoncé le « diktat » de la mairie de Paris.

Connu aussi pour ses sorties « nous avons un problème avec les Maghrébins », il était très souvent opposé l’exécutif parisien et plus particulièrement à l’adjoint au logement Ian Brossat (PCF), le comparant au «Camarade Jospeh», « Stalinien on est, Stalinien on reste », tout en le qualifiant en 2014 de « venimeux ».

Mais ce mercredi, le Conseil de Paris a voté à la majorité une place en l’honneur de Claude Goasguen, après des échanges houleux et des insultes venant de son ancien clan, la droite du 16e arrondissement.

Alice Coffin au front

Au nom du groupe EELV, l'élue Alice Coffin s’est opposée à un tel hommage « en raison de multiples comportements et déclarations relevant du racisme, du sexisme, de l’homophobie, du "classisme" ». « Je ne comprendrai pas que le Conseil de Paris ayant connaissance de tous ces faits décide de nommer une place à son nom. Ce serait une insulte », a-t-elle ajouté.

Le maire LR du 16e arrondissement Francis Szpiner a alors dans la pure lignée de son prédécesseur accusé la militante féministe et des droits LGBT de « cracher sur la mémoire de Claude Goasguen » et cité le poète René Char : « Il existe une sorte d’homme qui sont toujours en avance sur leurs excréments ».

Fatoumata Koné, présidente du groupe EELV, a accusé Francis Szpiner d’être « insultant », lui demandant des excuses ainsi qu’un scrutin public et une interruption de séance. « Je persiste et signe », a répondu Francis Szpiner.

« C’est vous qui êtes insultante »

« C’est vous qui êtes insultante », a répondu Aurélie Pirillo, élue LR qui avait auparavant fait l’éloge de Claude Goasguen, « un homme de valeur », « très ouvert d’esprit » mais qui « comme tout homme de convictions, pouvait être clivant ».

La délibération a été adoptée par 82 voix pour, dont celle de la maire Anne Hidalgo et de son adjoint Patrick Bloche qui présidait la séance, 34 contre et 2 abstentions. Et 45 absents. « Un grand étonnement de réaliser qu’autant d’élu.e.s Paris en Commun avaient piscine au moment du vote », a déploré Fatoumata Koné sur Twitter.

« Nous étions rarement d’accord mais j’avais pour lui un profond respect. J’aimais sa forte personnalité, son franc-parler, son humour ravageur. J’adresse en mon nom, et au nom des Parisiens, toutes mes condoléances à ses deux enfants, à sa famille et à ses proches », avait indiqué Anne Hidalgo lors de son décès.

La future place Claude-Goasguen se situera dans le quartier de La Muette, au cœur du 16e arrondissement. L’adjointe PCF à la mémoire, Laurence Patrice, a soutenu l’hommage à « un élu républicain, là où il fut maire », et souligné que cette dénomination « n’avait pas porté à discussion » lors de son passage en commission.