François Hollande lance en direct que son plus grand regret est de ne pas s'être représenter en 2017 aux présidentielles. — GUILLAUME SOUVANT/SIPA

Il est l’unique président de la cinquième République à ne pas s’être représenté après son mandat. Et visiblement, il le regrette. Invité de Samuel Etienne sur Twitch ce lundi, François Hollande a déclaré en direct devant des dizaines de milliers d’internautes : « mon plus grand regret, c’est de ne pas m’être représenté ». « Quand j’ai pris cette décision, je l’ai beaucoup réfléchi et il y avait des raisons de la prendre, mais je l’ai prise trop tôt, je l’ai prise au début du mois de décembre 2016 et toute la situation politique n’était pas décantée », a-t-il expliqué.

« Quand on a des regrets comme celui-là, il faut les évoquer, mais les laisser très loin derrière, c’est uniquement par rapport à moi-même », a souligné l’ancien chef de l’Etat qui travaille depuis novembre à « une nouvelle force politique » pour la gauche en vue des présidentielles 2022. « Je ne suis pas dans l’obsession ou la revanche et encore moins dans la rancune […] Je veux surtout qu’en 2022, il soit possible de remettre la démocratie française en état », avait-il déclaré dans une interview accordée au Parisien.