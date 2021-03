Le député Olivier Dassault meurt dans un accident d'hélicoptère

Olivier Dassault — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Le député Les Républicains Olivier Dassault est décédé ce dimanche, après un accident d'hélicoptère, a appris l'AFP, confirmant une information du Parisien et d'Europe 1. Olivier Dassault, élu de l'Oise depuis 2002, était âgé de 69 ans. Selon les premiers éléments, l'hélicoptère dans lequel il se trouvait s'est crashé sur la côte normande, à Touques, tout près de Deauville.

Fils du célèbre industriel Serge Dassault, Olivier Dassault avait suivi une carrière à la fois politique et entrepreneuriale. Elu député pour la première fois en 1988, il avait occupé en parallèle plusieurs fonctions au sein du groupe Dassault.

L'hommage d'Emmanuel Macron

Ce dimanche, Emmanuel Macron lui a rendu hommage dans un tweet. « Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches », a écrit le chef de l'Etat.

Delphine Mienniel, procureur de la République de Lisieux, a confirmé à l'AFP le décès d'Olivier Dassault et du pilote, qui étaient les seuls occupants de l'appareil. Le parquet a saisi la section des recherches de la gendarmerie des transports aériens, chargée de l'enquête.

Appelé un temps à reprendre la holding familiale

Le magazine Forbes classait Olivier Dassault comme la 361e fortune mondiale en 2020, à égalité avec ses deux frères et sa soeur avec environ 5 milliards d'euros chacun. Après le décès de son grand-père, Marcel Dassault, en 1986, son père, Serge, l'avait nommé directeur-adjoint d'Europe Falcon Service et directeur de la stratégie des avions civils de l'entreprise Dassault Aviation, fabriquant des avions de combat Rafale et avions d'affaires Falcon.

En 2011, il avait été nommé président du conseil de surveillance du groupe Dassault, le plaçant en bonne position pour reprendre un jour la holding familiale. Mais sept plus tard, quelques mois avant la mort de son père, il avait annoncé à l'AFP sa décision de démissionner de la présidence du conseil de surveillance de la holding familiale « pour cause d'incompatibilité avec son mandat de député ». Son mandat d'administrateur de Dassault Aviation avait toutefois été renouvelé pour quatre ans en mai 2019.