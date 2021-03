Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, le 9 décembre 2020. — Alain ROBERT/SIPA

Michaël Delafosse pense avoir la recette pour faire renouer son camp avec le succès. Selon le maire PS de Montpellier, la gauche « doit s’emparer » des sujets de la sécurité et de la laïcité. Elle évitera ainsi d’offrir « un boulevard au populisme d’extrême droite », explique-t-il dans un entretien au Journal du Dimanche.

« Moi, j’ai fait campagne sur les thèmes de la laïcité et de la sécurité », souligne cette valeur montante du Parti socialiste, élu maire en juin à l’âge de 43 ans. L’élu insiste sur la sécurité, parce qu’elle est « un droit et parce que ceux que nous aspirons à défendre, les classes moyennes et populaires, sont les premières victimes de l’insécurité ».

Quant à la laïcité, elle doit « être affirmée clairement » préconise Michaël Delafosse. Car il n’est « pas absurde que l’argent public soit géré dans le respect des principes qui fondent notre société », affirme celui qui a refusé la présence d’une femme voilée sur sa liste aux municipales et le rachat d’une mosquée de Montpellier par « le royaume du Maroc ». Il estime surtout qu’en faisant « l’autruche », « la gauche peut mourir de ces lâchetés ». « Il existe des élus, une minorité, qui préfèrent flatter le communautarisme. Quand on utilise le terme d'"islamophobie", on donne raison à ceux qui affirment qu’on ne peut critiquer une religion, en l’occurrence l’islam », assène le jeune maire.

Un possible soutien à Anne Hidalgo pour 2022

Dans l’optique de la présidentielle de 2022, Michaël Delafosse affirme que, pour se rassembler, la gauche n’est pas obligée « d’être d’accord sur tous les points, même s’il faut un socle essentiel : laïcité, sécurité, écologie ». Opposé à une primaire, « machine à perdre », il se montre enthousiaste au sujet d’une possible candidature de la maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui est selon lui « aujourd’hui la voix qui compte à gauche ». « Si elle choisit d’aller plus loin, nous serons beaucoup à dire : on y va ! », dit le maire de Montpellier qui assure que « personne n’a envie que la présidentielle se résume » à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.