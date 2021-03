Lors d'une manifestation de Génération identitaire, il y a quelques jours à Paris. — Olivier Coret/SIPA

Le groupe d’extrême droite Génération identitaire (GI) a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres, a annoncé dans un tweet le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en affirmant que cette association « incite à la discrimination, à la haine et à la violence ».

L’association « Génération identitaire » a été dissoute ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incite à la discrimination, la haine et la violence. A lire 👇 pic.twitter.com/tfcQVC8AjX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2021

« Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion » et, « par sa forme et son organisation militaires », GI « peut être regardée comme présentant le caractère d’une milice privée », justifie Gérald Darmanin dans le décret de dissolution.

