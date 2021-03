FAKE OFF Des internautes dénoncent, sur les réseaux sociaux, le non-respect du port du masque par Emmanuel et Brigitte Macron, ce week-end, s'appuyant sur des photos en réalité plus anciennes

Emmanuel et Brigitte Macron, devant la mairie du Touquet, le 28 juin 2020. — YOAN VALAT / POOL / AFP

Reconfinements localisés à Nice et Dunkerque contre « bain de foule » au Touquet : sur Twitter et Facebook, des internautes dénoncent, photos à l’appui, un « deux poids deux mesures ».

En cause, le président de la République et son épouse, qui auraient été photographiés sans masque et en public sur la Côte d'Opale alors même que les habitants de plusieurs communues du Nord et des Alpes-Maritimes subissaient pour la première fois un couvre-feu pour tout le week-end.

En réalité, si Emmanuel Macron s’est bien rendu au Touquet ce week-end, les images associées sont des photos d’archives, bien antérieures.

« Le roi et la reine déambulent dans les rues du Touquet (Pas-de-Calais), sans masque, bien évidemment. » « Pendant que les sans-dents de Dunkerque et de Nice sont confinés chez eux […] E. Macron d’offre du bon temps et un bain de foule au Touquet. »

Sur Twitter , des internautes dénoncent, photo à l’appui, l’escapade du président de la République et de son épouse au Touquet ce week-end, en plein regain d’épidémie de coronavirus. L’une de ces publications avait déjà été partagée près de 900 fois ce lundi soir.

Post Twitter. - Capture Twitter

FAKE OFF

Qu’en est-il ? Emmanuel et Brigitte Macron ont bien passé le week-end dernier au Touquet, où cette dernière est propriétaire d'une villa. En revanche, la photo qui accompagne les tweets est plus ancienne : elle remonte au dimanche 28 juin 2020. Le couple est pris en photo à la sortie de la mairie du Touquet, après avoir voté au second tour des municipales.

20 Minutes avait utilisé une photo tirée de cette série pour illustrer l'un de ses articles, quelques jours plus tard. Les vêtements du président et de son épouse, ainsi que les personnes qui les entourent sont bien les mêmes que sur la photo utilisée par les internautes.

Pourquoi ce cliché a-t-il ainsi été mis en avant sur les réseaux sociaux dimanche ? La photo a servi d’illustration à un article de Gala relatif au week-end des Macron au Touquet. Certains internautes l’ont alors utilisée pour dénoncer le non-port du masque par le couple.

Emmanuel et Brigitte Macron : week-end de détente au Touquet pour le couple présidentiel https://t.co/D6T0Fzefic — Gala (@GALAfr) February 27, 2021

Au Touquet ou à Roubaix ?

Par ailleurs, une autre publication, sur Facebook cette fois, situait Emmanuel Macron à Roubaix ce week-end, et non plus au Touquet. « Pendant que le Dunquerkois et les Alpes-Maritimes sont confinés, Monsieur fait la fête », est-il indiqué, en présentation d’une photo montrant le président à un dîner, se servant du vin, sans masque, là encore.

Post publié dimanche 28 février. - Capture Facebook

En réalité, cette image a été détournée : elle a été prise au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, le 7 mars 2018, bien avant l’épidémie de Covid-19. Une recherche inversée d’images sur Google images permet de retrouver plusieurs articles, dont un de L'Express, couvrant cette soirée, et utilisant cette photo de l’AFP.