Valérie Pécresse, à Bobigny le 26 Novembre 2020 — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Un « revenu jeunes actifs » (RJA) de 500 à 670 euros par mois, conditionné à une formation gratuite, va être lancé pour les 18-25 ans sans emploi, lundi, par la région Ile-de-France, a annoncé sa présidente, Valérie Pécresse, ce dimanche dans l’émission le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

« Le paradoxe de cette crise, c’est qu’il y a à la fois des secteurs économiques qui sont à terre et des secteurs économiques qui recrutent massivement et qui sont en pénurie d’emploi », à savoir « le numérique, la sécurité, l’agroalimentaire, l’industrie, la santé et le social, le bâtiment et la construction », a précisé la présidente (Libres !) de région.

Une prime supplémentaire pour les secteurs en tension

Ces derniers secteurs proposent « des dizaines de formations aux centaines de métiers » qui amènent la région à financer « 45.000 formations vers ces métiers, avec des embauches directes à la clé », a affirmé Valérie Pécresse. La mesure coûtera 270 millions d’euros à la région, a indiqué son entourage.

« En s’inscrivant à l’une des formations gratuites et qualifiantes du catalogue régional », les stagiaires de la formation professionnelle toucheront « un revenu net de 500 à 670 euros par mois, pour toute formation suivie d’une durée au moins égale à quatre mois », explique la région sur son site Internet. La part variable, une prime allant jusqu’à 1.000 euros, sera attribuée si la formation appartient à l’un des secteurs en tension.

Une aide de 1.300 euros pour financer le permis de conduire

« C’est un revenu de 4.000 euros pour six mois de formation dans des métiers qui recrutent : le jeune qui s’engagera dans ces formations non seulement sera rémunéré mais en plus est sûr à la sortie (…) de trouver un emploi », a résumé Valérie Pécresse qui s’oppose ainsi à la mise en place d’un RSA jeunes le temps de la crise, réclamé par plusieurs personnalités de gauche dont la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

« Je suis totalement contre enfermer des jeunes de 18 à 25 ans dans l’assistanat », a affirmé l’ancienne porte-parole du gouvernement de François Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Valérie Pécresse a également annoncé la généralisation d’une aide régionale de 1.300 euros pour financer le permis de conduire, frein potentiel à l’embauche, des jeunes Franciliens en insertion professionnelle. Une mesure qui concerne potentiellement 60.000 personnes, a affirmé Valérie Pécresse.