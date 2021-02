L'ancien premier ministre Edouard Philippe. — Alain ROBERT/SIPA

Edouard Philippe préférerait-il devenir président de la République ou président du Havre AC (HAC), s’il avait le choix ? Si le cœur du maire du Havre balance peut-être, il a préféré rester flou, mardi soir, sur RMC, où il était invité à parler de sa passion pour le football. Dans Top of the foot, Edouard Philippe a notamment parlé des matchs de football partagés avec d’autres membres du gouvernement et de cabinets ministériels quand il était à Matignon. Avant le premier confinement, a-t-il pris soin de préciser.

Mais avant que l’entretien ne se termine, le présentateur de l’émission de RMC, l’ancien joueur de l’OM, Eric di Meco, a donc demandé à l’ex-Premier ministre s’il préférerait devenir président de la République ou président du HAC. « Elle est sérieuse votre question », a dit Edouard Philippe. Mais l’homme politique a préféré évidemment la tourner en dérision.

2022, une année importante a bien des points de vue

« 2022 va être une année importante, notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. 1872 » : le club de football du Havre est en effet le plus vieux club de France. Le maire de la ville portuaire a fini par « botter en touche ». « Ce que je vous propose, puisque c’est une question sérieuse, c’est que vous veniez au Havre un jour. On prendra le temps de discuter, notamment de ça. On boira une bière et on en parlera ». Espérons qu’on en saura plus à ce moment-là.

En attendant, interrogé sur ses éventuelles ambitions, Edouard Philippe a dilué sa réponse dans des considérations générales sur l’avenir du pays, plutôt que le sien : « Qu’est-ce que fait notre pays ? Quel est son dessein ? Que fait-on de la France dans les 30 ans qui viennent ? C’est une question absolument redoutable et sérieuse. »