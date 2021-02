Le polémiste ne s’est pour l’instant pas déclaré candidat pour l’élection qui aura lieu dans un peu plus d’un an

Eric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 ? Si le sujet n’est pas à l’ordre du jour pour le polémiste, qui n’a fait aucune déclaration en ce sens, ses soutiens y pensent en créant une plateforme en ligne, lancée ce mardi, révèle RTL.

Cette plateforme a été créée à l’initiative de Jacques Bompard, maire d’extrême droite d’Orange, dans le Vaucluse. Elle vise à compter ses soutiens et à « montrer l’engouement supposé » qu’il suscite. Bompard le verrait bien à la place de Marine Le Pen, qui « fait partie du système », et qui « n’est pas à la hauteur du débat ».

« Plus envie qu’avant »

Eric Zemmour bénéficierait de soutiens de poids. Robert Ménard, le maire de Béziers, a rencontré Marine Le Pen le 16 février dernier et lui a fait part des « qualités » qu’il voyait chez le polémiste Eric Zemmour. Il aurait, selon lui, « plus envie qu’avant » d’être candidat à la présidentielle mais ne veut pas porter tort à la cheffe du Rassemblement national, créditée au second tour par de récents sondages.

Selon le maire de Béziers, la « présence d’Eric Zemmour » dans la course à l’Elysée est « souhaitable pour Marine Le Pen parce qu’il est capable d’attirer à lui des gens qu’elle n’est pas capable d’attirer ».

L.Br.