A LA CARTE Ces sénateurs, en majorité de droite et du centre, ont écrit une lettre à Emmanuel Macron

Les terrasses de restaurants ont rouverts en Espagne (ici à Guadalajara) le 12 février 2021 — CHINE NOUVELLE/SIPA

Soixante-cinq sénateurs, en majorité du centre et de droite, ont demandé au président Emmanuel Macron la « réouverture des restaurants sur le temps de midi en appliquant des mesures sanitaires adéquates », et « la vente à emporter après 18h pour les personnes munies d’une attestation ».

« Vous nous dites baser vos décisions sur des avis scientifiques. Pourtant, quelle étude sérieuse a démontré que les contaminations se faisaient principalement dans les restaurants ? Si tel était le cas, pourquoi autoriser dans plusieurs départements la réouverture des restaurants pour les ouvriers durant le temps de midi ? », estiment les 65 cosignataires d’un courrier adressé jeudi au président par le sénateur du Tarn-et-Garonne Pierre-Antoine Levi, membre du groupe Union centriste.

Autoriser la vente à emporter après 18h

D’autre part, « le couvre-feu apparaît plus pénalisant que le confinement pour les restaurateurs. En effet dès 18h, seule la livraison est autorisée, favorisant les fast-food et plateformes de livraison dans les zones urbaines, au détriment des restaurateurs indépendants et des territoires ruraux. »

Ces sénateurs demandent donc à M. Macron de « réexaminer la demande de réouverture des restaurants sur le temps de midi » et de « permettre la vente à emporter après 18h pour les personnes munies d’une attestation (…), après avoir fortement incité les restaurateurs à développer ce service ».

« Les Français ont malheureusement compris que la sortie de crise ne serait pas immédiate, mais la fermeture ne peut pas être le seul horizon pour ces dizaines de milliers d’établissements », concluent-ils.