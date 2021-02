FAKE OFF Sollicité par « 20 Minutes », L’entourage du chef de l’Etat dément les suppositions faites par l’humoriste dans la version longue du documentaire controversé « Hold-Up », disponible depuis lundi

Emmanuel Macron porte un masque lors d'une visite à Pantin, le 7 avril 2020. — Gonzalo Fuentes/AP/SIPA

C’est un démenti catégorique. « Non, le président n’a pas été soigné avec de l’hydroxychloroquine lorsqu’il a été diagnostiqué positif au Covid-19 en décembre dernier », indique l’entourage du chef de l’Etat à 20 Minutes. Une réponse qui fait suite aux suppositions de l’humoriste Jean-Marie Bigard dans la version longue de Hold-Up, ce documentaire controversé qui comprend de nombreuses informations erronées sur le coronavirus, disponible depuis lundi.

Si demain vous me retrouvez pendu. Sachez tout de même que je n’avais pas prévu de me suicider 😜 https://t.co/UwPzFhJkbn — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) February 15, 2021

Dans un entretien filmé à une date non précisée, Jean-Marie Bigard revient sur sa conversation téléphonique du printemps dernier avec Emmanuel Macron : « Je lui ai dit : ''Président, franchement, vous attrapez le Covid, est-ce vous faites le protocole du professeur Raoult ?''. Il m’a dit ''Bien sûr, le jour même'' », affirme Bigard. Emmanuel Macron a-t-il effectivement suivi ce traitement six mois plus tard ?

Dans Hold-Up, l’humoriste spécule : « Ça je ne le sais pas, je n’en ai pas la preuve, vraisemblablement il a attrapé le Covid, mais je pense qu’il a dû lui aussi bénéficier de ce protocole. » Des spéculations qu’a donc démenties l'entourage du chef de l’Etat. Il faut dire qu'Emmanuel Macron avait écarté en juillet la possibilité de suivre un traitement à base d'hydroxychloroquine en raison de l'absence de travaux scientifiques concluant à son efficacité.

En mai dernier, Donald Trump avait révélé qu’il prenait de l’hydroxychloroquine de manière préventive. Son traitement n’avait toutefois pas duré et il n’en a pas reçu lorsqu’il a contracté le coronavirus à l’automne. En août dernier, une analyse détaillée de 29 études publiée dans la revue Clinical Microbiology and Infection avait confirmé que « l’hydroxychloroquine n’est pas efficace [contre le Covid-19] et la combinaison avec de l’azithromycine augmente la mortalité ».